Autoritatea Națională de Integritate a refuzat să inițieze un control privind averea și interesele personale ale fostului administrator interimar al MoldATSA, după ce a constatat că bunurile și tranzacțiile semnalate au fost dobândite înainte ca acesta să ocupe funcția și nu există indicii de încălcări în perioada mandatului său. Decizia a fost publicată pe 7 august, într-un proces-verbal.

Potrivit ANI, inspectorul de integritate a analizat informații din Registrul de Stat al Populației, Registrul bunurilor imobile, bazele de date ale Serviciului Fiscal de Stat și sistemul informațional „e-Integritate”.

Totodată, intituția a constatat că Dumitru Vangheli a devenit subiect al declarării averii și intereselor personale odată cu numirea sa în funcția de administrator interimar al MoldATSA, la 8 august 2024.

În procesul-verbal se arată că, deși în perioada verificată au fost identificate mai multe tranzacții cu mijloace de transport, acestea vizau, în mare parte, bunuri dobândite anterior numirii lui Vangheli în funcție. Din acest motiv, ele nu au putut face obiectul controlului averii și intereselor personale.

Concluziile ANI

În concluzie, inspectorul de integritate a stabilit că bunurile și datoriile identificate au fost dobândite înainte de exercitarea funcției de administrator interimar și că din materialele acumulate nu rezultă indicii privind existența unor încălcări produse în perioada mandatului.

În aceste condiții, ANI a constatat că nu există temeiuri rezonabile pentru inițierea unui control.

Scandalul de la MoldATSA

Scandalul de la MoldASTA a izbucnit la sfârșitul lunii iunie 2026, după ce Ziarul de Gardă a publicat o investigație în care dezvăluia că directorul Dumitru Vangheli ar fi inclus informații false în CV-ul depus la concursul organizat de APP pentru ocuparea funcției de director al MoldATSA.

La scurt timp acesta și-a depus demisia.

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