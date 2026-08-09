În această seară, la punctul de trecere a frontierei Sculeni s-au format cozi de mașini pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Zeci de autoturisme așteaptă pentru efectuarea formalităților de control, iar șoferii sunt îndemnați să își planifice din timp călătoria și să ia în calcul timpi mai mari de traversare a frontierei.

Potrivit Serviciului Vamal, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă.

Șoferii sunt îndemnați să opteze, după posibilitate, pentru traversarea frontierei prin PVFI Costești, PVFI Leova sau PVFI Cahul.

Aglomerație vamă/ Serviciul Vamal

Aglomerație și la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci–Moghilev-Podolsk

S-au format cozi în această seară și la Punctul de Trecere a Frontierei Otaci–Moghilev-Podolsk, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.

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