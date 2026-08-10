Cetățenii Republicii Moldova care se află sau intenționează să călătorească în Catania, Sicilia, sunt îndemnați să manifeste prudență. Autoritățile italiene au ridicat nivelul de alertă în legătură cu activitatea eruptivă a vulcanului Etna.

Autoritățile recomandă cetățenilor moldoveni care urmează să călătorească în Catania să verifice în prealabil statutul zborului direct la operatorul aerian, întrucât activitatea vulcanică poate afecta traficul aerian.

Persoanele care se află deja în zonă sunt îndemnate să respecte cu strictețe avertizările și instrucțiunile autorităților locale și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția situației.

Unde pot cere ajutor cetățenii moldoveni

În cazul unor situații de urgență, cetățenii Republicii Moldova pot contacta Ambasada Republicii Moldova la Roma, la numărul de urgență: +39 329 442 1091.

Autoritățile recomandă călătorilor să se informeze constant din surse oficiale și să evite zonele în care accesul este restricționat.