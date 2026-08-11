După o amenințare cu asasinatul venită din Iran, președintele american Donald Trump a plecat luna trecută din Turcia cu un zbor militar secret, în timp ce Casa Albă spunea că acesta se află la bordul aeronavei ⁠Air Force One, au dezvăluit The Washington Post și The New York Times, citate de The Guardian.

Manevra extraordinară a implicat ascunderea președintelui american într-un cărucior de catering al aeroportului, potrivit informațiilor The Washington Post și New York Times.

Operațiunea a avut loc în timp ce Trump se întorcea de la summitul NATO de la Ankara, din 7-8 iulie.

Potrivit surselor citate, Trump s-a urcat în vechiul avion jumbo „Air Force One” sub privirile camerelor de televiziune.Manevra extraordinară a implicat ascunderea președintelui american într-un cărucior de catering al aeroportului, potrivit informațiilor The Washington Post și New York Times.

Câteva minute mai târziu, Trump a fost transportat în secret într-un avion mai mic cu un cărucior de catering, utilizat de obicei pentru încărcarea meselor și a altor provizii înainte de zbor, a declarat un oficial american pentru ziarul Washington Post.

„Operațiunea înșelăciune”

Locația reală a lui Trump a fost ținută secretă față de jurnaliști și de unii membri ai personalului de la Casa Albă. Un oficial american a declarat pentru Washington Post că o amenințare credibilă la adresa lui Trump, legată de Iran, a declanșat „operațiunea de inducere în eroare”.

Casa Albă susținuse anterior că Trump a părăsit Turcia pe 8 iulie la bordul fostului avion prezidențial Air Force One. Președintele american anunțase , de asemenea, pe Truth Social că va folosi „fostul Air Force One” în locul avionului cu care a zburat acolo, un Boeing 747-8 nou, oferit cadou de Qatar, scrie hotnews.ro

Înainte de a pleca din Ankara, Trump a scris pe Truth Social că va folosi un avion Air Force One mai vechi, de culoare albastru deschis, „de dragul vremurilor trecute”, pentru a se deplasa la baza RAF Mildenhall din Marea Britanie, în timp ce noul avion a făcut escală la aceeași bază, astfel încât militarii americani staționați acolo să poată vizita aeronava.

Dar, după ce Trump s-a urcat în vechiul Air Force One în fața camerelor de filmat din Ankara, a fost transferat în secret într-un avion mai mic, un C-32A al Forțelor Aeriene, a declarat un oficial american familiarizat cu operațiunea, pentru Washington Post.

O operațiune similară a avut loc și în anul 2000, când Bill Clinton a folosit un avion executiv fără însemne pentru a zbura în Pakistan, trimițând în același timp avionul său oficial Air Force One ca momeală.