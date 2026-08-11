Federația Sindicală a Educației și Științei anunță proteste naționale dacă majorările salariale nu vor fi aplicate de la 1 septembrie 2026. Reforma a fost prezentată de autorități în luna iunie și prevede creșteri salariale de până la 30% pentru aproximativ 170 de mii de angajați din sectorul public. Sindicaliștii cer un calendar clar și anunță o pichetare pe 19 august. În același timp, guvernul susține că termenul de intrare în vigoare a noii legi va fi anunțat după definitivarea politicii fiscale.

Federația Sindicală a Educației și Științei a decis, la 10 august, să organizeze acțiuni de protest, după ce consultările cu Ministerul Educației și Cercetării nu au dus la un compromis privind aplicarea majorărilor salariale.

Sindicaliștii spun că una dintre variantele discutate a fost acordarea unor compensații de 3.000 - 4.000 de lei, în funcție de sarcina didactică și alte criterii, însă acestea nu pot înlocui majorările prevăzute pentru 1 septembrie.

Calendarul acțiunilor de protest

Prima acțiune este programată pentru 19 august, când FSEȘ va picheta sediul guvernului, în ziua examinării proiectului modificat al legii.

Dacă majorările nu vor fi aplicate de la 1 septembrie, sindicaliștii anunță proteste naționale pe parcursul lunii septembrie. Pentru 1 octombrie este anunțată posibilitatea declarării unei „Stări de Urgență în Educație”, iar pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, este planificată o acțiune națională și boicotarea festivităților oficiale.

Guvernul nu confirmă aplicarea majorărilor de la 1 septembrie

Purtătorul de cuvânt al Executivului spune că noua lege a salarizării este legată de aprobarea politicii fiscale, pentru a asigura resursele bugetare necesare.

„În următoarele zile, odată cu definitivarea politicii fiscale, instituțiile responsabile vor oferi detalii despre noua lege a salarizării și termenul preconizat pentru intrarea acesteia în vigoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Dumitru Ciorici.

Reforma salarizării

Reforma salarizării a fost anunțată pe 19 iunie de Ministerul Finanțelor care prevede majorări salariale de până la 30% pentru aproximativ 170 de mii de angajați din sectorul public, prin revizuirea mecanismului de calcul al salariilor. Autoritățile au anunțat că schimbările urmăresc să reducă diferențele de salarizare dintre funcționari și angajații din alte domenii bugetare.

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Maia Sandu, despre amânarea noii legi a salarizării

Anterior, șefa statului a explicat că guvernul trebuie mai întâi să evalueze veniturile suplimentare care vor fi generate de noua politică fiscală și să le compare cu cheltuielile necesare pentru implementarea majorărilor salariale.

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