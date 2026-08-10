Una e în proiect, alta e în practică. Parcarea de captură, amenajată sub podul de la telecentru, care ar permite șoferilor să lase mașina la intrare în oraș și să ia un transport public stârnește nemulțumirea oamenilor. Șoferii spun că locul ales pentru parcare este nepotrivit, deoarece ocupă o porțiune din șoseaua Hîncești, accesul pentru pietoni este dificil, iar până la cea mai apropiată stație de transport public este o distanță mare, fără treceri pentru pietoni sau alte facilități.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Ne aflăm sub pod la telecentru, aici unde se amenajează parcarea de captură de la șoseaua Hîncești. Aceasta este prevăzută pentru aproape 250 de locuri, iar pînă acum au fost aplicate marcajele rutiere și sunt instalate indicatoarele și delimitatoarele.”

Până aici e totul bine și frumos. Doar că amplasarea parcării într-o zonă de trafic intens, dar și lipsa de acces spre ea o va face ineficientă, spun șoferii.

„Nu cred că e comod să vii și să o parchezi aici. N-ai acces, pentru că omul ca să vină aici trebuie să aibă măcar o trecere de pietoni. Acolo e trafic, și partea asta e trafic și nu e convenabil să lași mașina parcată aici.”

„Va fi dificil, pentru că aici mai sunt și alte activități, cum ar fi drifturi sau altceva. N-are rost. Iar sub pod, cum va trece lumea, tot e interesant. Vor face scări, nu știu.”

„Nu știu daca va fi comod pentru cineva, pentru că nu prea are ieșiri. Aici nu e locul potrivit pentru parcare.”

„Cred că nu este comod de loc, pentru că și așa transportul nu are pe unde să meargă și se face mereu ambuteiaj.”

Potrivit proiectului primăriei Chișinău, parcarea de captură de pe șoseaua Hîncești, adică la una dintre intrările în capitală, le va permite șoferilor să își continue drumul cu transportul public și, astfel, se va evita ambuteiajul. Totuși, lipsa căilor de acces, dar și drumul până la stațiile de trasport, ridică semne de întrebare.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Singura cale de ieșire din parcare este să parcurgi această distanță, până la capătul podului, întrucât aici nu există nici o rampă de acces spre partea superioară. De aici, oamenii trebuie să traverseze strada, care nu are trecere de pietoni și să parcurgă această distanță, așa încât să poata ajunge până la cea mai apropiată stație spre oraș. Distanța însă este o adevărată provocare pentru persoanele cu nevoi speciale.”

„Doar la semafor, acolo, în deal, la începutul podului. Pe aici nu ai pe unde trece.”

„Cred că dacă se face aici o parcare, atunci trebuie să găsească și o soluție pentru să meargă direct spre transportul public.”

„De exemplu în Turcia am văzut așa parcări, dar aveau ascensoare, cu care te poți ridica și merge la stația de așteptare. Aici nu este așa ceva.”

„Vor fi ambuteiaje pentru că vor trebui să facă treceri de pietoni, pentru că nu le vor face doar pe mijloc, ci și în capete.”

„Depinde cu ce vor ajunge oamenii mai departe în centru sau în alt sector al capitalei.”

Potrivit expertului internațional în siguranța infrastructurii pentru transport, Ilie Bricicaru, o parcare de captură este prevăzută să ofere soluții sigure pentru ca oamenii să poată ajunge în siguranță stațiile cu intinerarii spre toate sectoarele, ci nu doar în unele direcții, iar acest lucru trebuie să fie prevăzut atât în proiect, cât și în practică.

Ilie BRICICARU, EXPERT INTERNAȚIONAL ÎN SIGURANȚA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORT: „Este obligatoriu ca o parcare de captură să respecte regulile de intermodalitate. Adică să fie o legătură: am coborât din mașină, am lăsat-o în parcare, imediat am urcat într-un transport public, dintr-un hub mare de transport, ci nu doar o linie de troleibuz sau de autobuz. Respectiv, stația trebuie să fie lângă parcarea de captură și să fie foarte sigur amplasată, ca pietonul să nu fie nevoit să traverseze alte străzi sau bulevarde cum este în zona dată.”

Potrivit proiectului prezentat de primarul Ion Ceban în luna februarie, la periferia Chișinăului urmează a fi construite patru parcări de captură: în sectoarele Buiucani, Ciocana și Rîșcani. Atunci, edilul a anunțat că fiecare parcare va avea o capacitate de câteva sute de locuri și că va fi dotată cu stații de așteptare și piste pentru bicicliști. Pentru proiect au fost alocați 70 de milioane de lei din buget.