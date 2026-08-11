Ambasada Federației Ruse în Republica Moldova reacționează după decizia Chișinăului de a-și rechema ambasadorul de la Moscova pentru consultări, în urma exploziei unui aparat de zbor la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Misiunea diplomatică rusă susține că incidentul ar fi folosit drept pretext pentru reducerea și mai accentuată a contactelor dintre cele două state. Deocamdată, Ministerul Afacerilor Externe nu a venit cu o reacție la declarațiile ambasadei.

Într-un mesaj public, Ambasada Rusiei afirmă că autoritățile de la Chișinău ar fi căutat în mod deliberat un motiv pentru a limita și mai mult relațiile ruso-moldovenești.

Diplomații ruși susțin că rechemarea ambasadorului Republicii Moldova la Moscova pentru consultări reprezintă „un nou pas” în ceea ce califică drept o politică distructivă.

Rusia spune că este deschisă dialogului

Moscova îndeamnă autoritățile moldovene să se abțină de la noi măsuri pe care le consideră de escaladare.

Totodată, Ambasada Rusiei afirmă că Federația Rusă nu urmărește o confruntare cu Republica Moldova și susține că rămâne deschisă unui „dialog constructiv, bazat pe respect reciproc”.

Potrivit misiunii diplomatice, reluarea unui astfel de dialog ar fi posibilă în cazul în care și autoritățile de la Chișinău ar manifesta o voință similară.

Reacția vine după ce autoritățile moldovene au decis rechemarea ambasadorului de la Moscova pentru consultări, pe fondul incidentului produs la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, unde un aparat de zbor a explodat.

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Explozia de la Crocmaz

La 9 august 2026, o explozie puternică s-a produs în localitatea Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, provocând un incendiu de vegetație. La locul deflagrației au fost descoperite fragmente care ar proveni, preliminar, de la o dronă de luptă. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Concluziile poliției

Fragmentele aparatului de zbor care a explodat prezintă caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate, ceea ce indică faptul că acesta ar putea fi de tip „dronă-rachetă”, potrivit concluziilor preliminare ale poliției, formulate după finalizarea cercetărilor la locul exploziei.

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Vasile Tofan: „Bine că a lovit un copac și nu a lovit o casă"

Aflat la Festivalul Zemii din Sipoteni, premierul Vasile Tofan a oferit noi detalii despre drona căzută la marginea localității Crocmaz. Potrivit acestuia, aparatul a lovit un copac, evitând astfel un impact direct cu o locuință. Cu toate acestea, explozia a provocat distrugeri pe o rază de aproape 800 de metri, iar la o gospodărie au fost sparte geamurile.

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