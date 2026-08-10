Apar noi detalii în cazul moldoveanului de 35 de ani mort pe un șantier din Padova. Anchetatorii vorbesc acum despre aproape patru ore în care nimeni nu ar fi chemat ambulanța, deși inițial se vorbea despre două ore și jumătate. În acest timp, Nicu Terlețchi ar fi fost dus de la șantier la casa patronului, apoi urcat într-o mașină. Mai mult, patronul firmei și-ar fi schimbat declarațiile despre motivul pentru care moldoveanul se afla pe șantier, iar unele conversații dintre angajator și muncitori ar fi fost șterse. Șase cetățeni români sunt cercetați pentru omisiunea acordării ajutorului, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă intervenția medicală mai rapidă i-ar fi putut salva viața lui Nicu Terlețchi.

Aproape patru ore. Atât încearcă anchetatorii italieni să reconstituie din momentul în care Nicu Terlețchi s-a simțit rău pe șantier și până la apelul la serviciile de urgență. Iar în aceste ore apar tot mai multe semne de întrebare. Nicu, în vârstă de 35 de ani, ajunsese în Italia cu mai puțin de 24 de ore înainte de tragedie. Venise din Republica Moldova pentru a lucra în construcții și urma să fie angajat de firma lui Viorel Roman, însă nu avea încă un contract. După ce i s-a făcut rău pe șantier, cei doi muncitori aflați acolo nu ar fi chemat ambulanța, ci l-ar fi dus la locuința patronului din Saonara.

„Vreau să aflu adevărul despre ce i s-a întâmplat soțului meu”, spune pentru Il Gazzettino Alina Nausei, soția lui Nicu Terleți, muncitorul moldovean de 35 de ani care a murit după ce i s-a făcut rău pe un șantier din Padova, fără să primească imediat ajutor, deși poate atunci încă putea fi salvat.”

Potrivit noilor informații din anchetă, acolo Nicu ar fi fost stropit cu apă și lăsat întins, pentru că cei prezenți ar fi crezut că este beat. Abia mai târziu două femeie l-ar fi urcat într-o mașină pentru a-l duce la spital. Mașina s-a oprit însă într-o parcare, unde cele două au sunat la 112. Medicii însă nu au mai putut să-l salveze. Între timp, anchetatorii au descoperit și alte elemente care complică dosarul. Patronul firmei ar fi oferit inițial o versiune potrivit căreia Nicu nu muncea pe șantier, ci venise doar să vadă niște lucrări și apoi ar fi stat într-un birou. Ulterior, acesta ar fi recunoscut că moldoveanul venise să lucreze pentru compania sa și că i s-a făcut rău chiar pe șantier.

„Pentru a reconstitui exact circumstanțele morții, anchetatorii urmează să analizeze telefoanele celor șase persoane cercetate pentru omisiune agravată a acordării primului ajutor: cei doi colegi, patronul și soția acestuia, precum și cele două femei care l-au transportat până în parcarea din Saonara.”

Carabinierii verifică acum și imaginile camerelor de supraveghere de la locuința patronului. În înregistrări ar exista perioade care lipsesc, iar anchetatorii încearcă să afle de ce. Sunt verificate și conversațiile de pe WhatsApp dintre angajator și unii dintre muncitori. Mai multe dintre aceste discuții ar fi fost șterse, iar procurorii încearcă să stabilească dacă au fost eliminate, când și, mai ales, de ce. Anchetatorii vor să afle, în special, dacă Nicu ar fi putut fi salvat în cazul în care ar fi primit îngrijiri medicale imediat după ce i s-a făcut rău.