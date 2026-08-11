Primele rezultate ale autopsiei lui Nicu Terlețchi, muncitorul moldovean de 35 de ani care a murit pe 4 august pe un șantier din Padova, infirmă una dintre principalele ipoteze apărute imediat după tragedie. Analizele toxicologice nu au indicat prezența alcoolului sau a drogurilor în organismul bărbatului. Medicii legiști iau în calcul, deocamdată, un infarct sau un colaps provocat de căldură, în timp ce anchetatorii încearcă să afle de ce ajutorul medical a fost solicitat atât de târziu.

Nicu Terlețchi ajunsese în Italia cu doar o zi înainte de moartea sa. Pe 4 august, bărbatul se afla la prima zi de muncă pe un șantier din Padova, unde lucra fără forme legale.

În timpul programului, i s-a făcut brusc rău și s-a prăbușit. În primele ore după tragedie au apărut mai multe versiuni privind starea în care se afla muncitorul, inclusiv ipoteza că acesta ar fi consumat alcool.

În rucsacul său au fost găsite două sticle de vodcă goale, fapt care a alimentat această versiune.

Analizele toxicologice schimbă datele anchetei

Primele rezultate ale examinării medico-legale infirmă însă consumul de alcool. Testele toxicologice nu au evidențiat alcool în organismul lui Nicu Terlețchi. De asemenea, analizele nu au indicat prezența drogurilor.

Rezultatul este important pentru anchetă, întrucât una dintre explicațiile vehiculate după moartea muncitorului era că acesta s-ar fi aflat sub influența alcoolului în momentul în care i s-a făcut rău.

Faptul că în rucsac au fost găsite două sticle goale nu demonstrează, prin urmare, că bărbatul consumase alcool înainte de a intra pe șantier, transmite știridiaspora.ro.

Infarct sau colaps provocat de căldură

Cauza exactă a decesului nu a fost stabilită încă definitiv. Primele concluzii ale autopsiei, efectuate de medicul legist Antonello Cirnelli, indică două posibile explicații: un infarct sau un colaps provocat de temperaturile ridicate.

Ipoteza colapsului termic este analizată cu atenție, în condițiile în care muncitorul se afla pe un șantier în timpul unui episod de temperaturi extreme în zona Padovei.

Pentru stabilirea exactă a mecanismului care i-a provocat moartea sunt necesare însă analize suplimentare.

Anchetatorii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața lui Nicu

O altă întrebare importantă pentru anchetă este legată de timpul scurs între momentul în care muncitorului i s-a făcut rău și solicitarea ajutorului medical.

Procurorii din Padova au deschis un dosar pentru omisiune de ajutor agravată de deces, iar șase persoane sunt cercetate în acest caz.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, după ce Nicu Terlețchi s-a prăbușit, ajutorul medical nu ar fi fost solicitat imediat. Bărbatul ar fi fost transportat cu o mașină la locuința patronului, iar ulterior ar fi fost mutat din nou într-un autoturism.

Apelul la serviciile de urgență ar fi fost făcut după o perioadă îndelungată, unele relatări indicând un interval de peste două ore.

Când au ajuns, echipajele medicale au încercat să-l resusciteze, însă nu au mai putut să-i salveze viața.

Telefoanele celor implicați, verificate de anchetatori

Pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat după prăbușirea muncitorului, anchetatorii verifică telefoanele persoanelor implicate și mesajele schimbate între acestea.

Sunt analizate inclusiv eventuale conversații șterse, pentru ca procurorii să poată reconstitui, minut cu minut, ce s-a întâmplat după ce lui Nicu i s-a făcut rău.

De asemenea, anchetatorii încearcă să stabilească ora exactă a decesului și să determine cât timp a mai putut supraviețui bărbatul după prăbușire. Acest detaliu ar putea fi esențial pentru stabilirea eventualei responsabilități a celor care se aflau în preajma lui.

Ipoteza consumului de alcool, infirmată

Cele două sticle de vodcă găsite în rucsacul moldoveanului au alimentat suspiciunile privind consumul de alcool. Primele rezultate ale autopsiei contrazic însă această ipoteză.

Presa italiană relatează că anchetatorii verifică inclusiv dacă informațiile despre presupusul consum de alcool au fost folosite ulterior pentru a explica starea muncitorului și pentru a diminua importanța modului în care a fost gestionată situația după ce acesta s-a prăbușit.

Deocamdată, aceasta rămâne o ipoteză de anchetă și nu o concluzie definitivă a procurorilor.

Investigația continuă, iar rezultatele analizelor suplimentare urmează să clarifice cauza exactă a morții lui Nicu Terlețchi și circumstanțele în care acesta și-a pierdut viața în prima sa zi de muncă în Italia.

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