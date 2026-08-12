Victimele accidentului grav produs în această dimineață în raionul Strășeni au povestit despre primele momente după impact. Oamenii, care se îndreptau spre serviciu cu microbuzul de rută, spun că nu își amintesc cum s-a produs accidentul, iar una dintre persoanele rănite afirmă că nici nu știe cum a fost scoasă din microbuzul răsturnat.

„Am auzit o pălitură și altceva nu știu nimic”, a declarat una dintre pasagere, care a precizat că se îndrepta spre locul de muncă. Femeia spune că în prezent o doare capul.

O altă victimă afirmă că nu își amintește aproape nimic din momentul impactului.

„Mergeam la lucru. Nu știu cum s-a întâmplat. Am auzit o pălitură, mai mult nu am văzut și nu țin minte nimic”, a spus aceasta.

Întrebată cum a fost scoasă din microbuzul răsturnat, femeia a răspuns că nu își amintește nici acel moment.

Psihologul Institutului de Medicină Urgentă, Eudochia Ciobanu, spune că multe dintre victime sunt speriate în urma accidentului, însă beneficiază de sprijin permanent din partea echipei multidisciplinare. Potrivit acestuia, specialiștii sunt alături de pacienți încă din primele ore și le oferă suport pentru ca aceștia să se simtă în siguranță.

Trei pacienți - operați de urgență

Potrivit autorităților, trei pacienți aflați în stare gravă au fost operați de urgență, iar un alt rănit a fost diagnosticat cu un traumatism vertebro-medular. Ceilalți pacienți prezintă traumatisme de diferite grade și beneficiază de investigațiile și tratamentul necesar.

Copilul internat la Institutul Mamei și Copilului a suferit un traumatism toraco-abdominal și primește îngrijiri medicale specializate.

Un microbuz de rută s-a lovit cu un automobil

Tragicul accident s-a produs în această dimineață, între localitățile Codreanca și Bravicea. Preliminar, un microbuz de rută s-a lovit cu un automobil.

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