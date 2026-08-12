În cadrul ședinței guvernului de astăzi, premierul Vasile Tofan le-a cerut miniștrilor, secretarilor de stat și celorlalți oficiali să dea dovadă de mai mult discernământ în cazul vizitelor oficiale în străinătate și să analizeze mai atent durata și necesitatea acestora. Solicitarea vine în contextul în care, potrivit premierului, continuă să ajungă spre aprobare cereri pentru vizite pe care le consideră insuficient aliniate priorităților Guvernului. Tofan a dat drept exemple deplasări planificate în India, Mongolia și Italia.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA:„La prima ședință de guvern am rugat mult să demonstrăm mai mult discernământ în călătoriile pe care le aprobăm pentru miniștri, secretari de stat, șefi de direcții, alți funcționari”.

Premierul spune că, în continuare, ajung spre aprobare solicitări care nu sunt suficient de bine aliniate priorităților guvernului. Printre exemplele oferite de acesta se numără o vizită în India, pentru șapte zile, la care se adaugă câte o zi pentru deplasarea dus-întors.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Aprobare de vizită în India, într-o zonă unde sunt și plaje frumoase, pentru șapte zile, plus o zi încolo, o zi înapoi, sunt nouă zile în total”.

Un alt exemplu este o vizită în Mongolia, la nivel de secretar de stat, cu o durată totală de nouă zile.

Tofan a mai menționat și o deplasare în Italia, unde urmau să meargă doi secretari de stat. Premierul consideră că ar fi suficientă participarea unuia dintre ei, care să transmită ulterior informațiile și rezultatele discuțiilor colegilor.

Vasile TOFAN, PRIM-MINISTRUL REPUBLICII MOLDOVA: „Vă rog mult, inclusiv domnilor miniștri, când aprobați solicitările să fim un pic mai critici și cu durata, și cu destinația, pentru că avem tare multe lucruri acasă”.

Solicitarea vine pe fondul reducerii cheltuielilor publice

Guvernul a decis ca în acest an Ziua Independenței și Ziua Limbii Române să fie marcate cu cheltuieli mai mici. Concertul programat pentru 31 august, de Ziua Limbii Române, a fost anulat, iar evenimentul dedicat Zilei Independenței va fi organizat într-un format mai modest.

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