Un accident rutier în lanț s-a produs în această după-amiază, pe bulevardul Dacia din capitală. În urma impactului, două persoane au fost transportate la spital pentru investigații medicale, iar mai multe automobile au fost avariate. Una dintre mașini s-a răsturnat în urma coliziunii.

Potrivit informațiilor preliminare, poliția a fost sesizată despre accident în jurul orei 15:00. Un automobil Audi, condus de un bărbat de 28 de ani, s-a ciocnit, în circumstanțe care urmează să fie stabilite, cu un Mercedes la volanul căruia se afla un bărbat de 48 de ani.

În urma impactului, Mercedesul a fost proiectat într-un Volkswagen, după care a trecut peste banda de separare și a ajuns pe contrasens. Acolo, acesta s-a ciocnit frontal cu un automobil Dacia și cu un alt Mercedes. În urma impactului, unul dintre automobile s-a răsturnat.

Conducătorul Mercedesului, în vârstă de 47 de ani, precum și pasagera acestuia au fost transportați la spital pentru investigații medicale.

Accidentul a provocat și perturbări importante în trafic. În zonă s-au format ambuteiaje, iar mai multe troleibuze au staționat, traficul desfășurându-se cu dificultate.

Polițiștii continuă investigațiile.

Accident rutier/ PRO TV

Accident Botanica/ GBM Moldova

Accident Botanica/ GBM Moldova

Accident Botanica/ GBM Moldova

Sursa video/foto: Facebook/ GBM Online