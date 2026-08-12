Dosarul fostului primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, ajunge la Curtea Supremă de Justiție. Sentința prin care acesta a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru accidentul rutier în urma căruia a murit un copil a fost contestată, iar cauza a fost înregistrată la CSJ pe 11 august.

La mijlocul lunii iunie, Curtea de Apel a menținut sentința Judecătoriei Chișinău, astfel că Nicanor Ciochină a rămas condamnat la șapte ani de închisoare.

În același dosar a fost condamnat și Ion Andronache, considerat complice. Acesta a primit doi ani de închisoare, însă va executa efectiv doar șase luni, în timp ce restul pedepsei a fost suspendat condiționat pentru o perioadă de trei ani.

Ambii inculpați pledează nevinovați

Atât Nicanor Ciochină, cât și Ion Andronache pledează nevinovați. Sentința primei instanțe a fost pronunțată la 27 februarie 2026.

Nicanor Ciochină condamnat la 7 ani de închisoare

Nicanor Ciochină a fost condamnat la 7 ani de închisoare, într-un penitenciar de tip deschis, la doi ani de la tragicul accident soldat cu moartea unui adolescent de 14 ani.

La rândul său, Ion Andronache, care l-a ajutat pe Ciochină să schimbe plăcuța de înmatriculare a automobilului implicat în accident cu cea a unei alte mașini asemănătoare, a fost condamnat la doi ani de închisoare în penitenciar de tip semiînchis.

Pedeapsa i-a fost însă suspendată parțial, prima parte de șase luni în închisoare, iar un an și șase luni este suspendată condiționat pe un termen de probațiune. După decizia Curții de Apel, cei doi vor fi transferați din penitenciarul nr. 13 în instituții penitenciare corespunzătoare regimului de detenție, care vor fi stabilite de Administrația Națională a Penitenciarelor.

Citeste si : Fostul primar din Boldurești, Nicanor Ciochină, trimis la penitenciar de tip deschis pentru 7 ani. Mama băiatului lovit mortal: „Am văzut lumină în cazul lui Mihăiță” - VIDEO