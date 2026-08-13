Președintele rus Vladimir Putin a vizitat Iturup, o insulă revendicată de Japonia, situată la capătul arhipelagului Kurile, în apropierea insulei Hokkaido, a anunțat joi presa rusă de stat, la o zi după desfășurarea unor exerciții navale de amploare și a unui test de lansare a rachetelor de către Coreea de Nord, aliat al Moscovei, potrivit Reuters și AFP.

Vladimir Putin „s-a deplasat, pentru prima dată, în Insulele Kurile”, unde a inspectat nava amiral a flotei ruse din Pacific, a relatat agenția de presă TASS.

După o vizită la Iuzhno-Sakhalinsk, pe insula Sahalin, liderul de la Kremlin a călătorit joi la Iturup, una dintre insulele arhipelagului, unde a vizitat, printre altele, o fabrică de prelucrare a peștelui.

Moscova și Tokyo nu au semnat niciodată un tratat oficial de pace după cel de-al Doilea Război Mondial, principalul obstacol fiind disputa teritorială nerezolvată privind insulele Kurile, pe care Japonia le numește „Teritoriile de Nord”.

Arhipelagul vulcanic disputat între Rusia și Japonia este situat între peninsula Kamceatka și insula Hokkaido.

Ministrul de externe al Japoniei a reacționat imediat la vizita lui Putin, într-un mesaj pe X.

„Teritoriile de Nord, inclusiv Iturup, fac parte din teritoriul inerent al Japoniei atât din punct de vedere istoric, cât și în conformitate cu dreptul internațional”, a declarat Toshimitsu Motegi. „Japonia protestează vehement împotriva acestei vizite.”

Imaginile postului de televiziune Vesti l-au arătat pe Putin îmbrăcat într-un costum închis la culoare, stând într-o încăpere și privind doi pești mari – un ton și un halibut – așezați pe o masă, în timp ce doi oficiali discutau despre pescuit și comportamentul migrator al peștilor. De asemenea, el s-a oprit să guste icre de pește.

„Ce vreme minunată aveți aici, parcă ați fi la o stațiune!”, le-a spus Putin unui grup de localnici din Iturup. „Și noi credeam că voi ați aranjat asta!”, a glumit o femeie, care părea să aibă în jur de 30 de ani.

Vizita a avut loc după lansarea, miercuri, a unei rachete balistice de către Coreea de Nord, aliatul Rusiei, către apele din estul peninsulei coreene, cu câteva zile înaintea unor exerciții militare comune majore între Seul și Washington, denunțate de mult timp de Phenian.