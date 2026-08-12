Șoferița de 34 de ani, care ar fi ieșit pe contrasens și s-ar fi izbit frontal cu un microbuz de rută, a fost reținută de poliție. Accidentul s-a produs în această dimineață, între localitățile Codreanca și Bravicea, raionul Strășeni. În urma impactului, o pasageră de 49 de ani a murit, iar alte 15 persoane, inclusiv un copil, au fost transportate la spitalele din Chișinău.

Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 07:10. Din motive care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, automobilul condus de femeia de 34 de ani ar fi ajuns pe contrasens și s-ar fi ciocnit frontal cu un microbuz care transporta pasageri.

În urma impactului, microbuzul s-a răsturnat. O pasageră de 49 de ani a decedat până la sosirea echipajului medical.

Conducătoarea automobilului a fost reținută de poliție, iar organele de drept urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.

15 persoane, transportate la spitale

Inițial, poliția anunța că 10 persoane au fost transportate la spital. Ulterior, Ministerul Sănătății a precizat că bilanțul răniților a ajuns la 15 persoane.

La locul accidentului au intervenit șase echipe de asistență medicală urgentă, inclusiv o echipă de terapie intensivă mobilă. 14 victime au fost transportate la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, iar un copil a fost internat la Institutul Mamei și Copilului.

Trei victime, operate de urgență

Potrivit Ministerului Sănătății, trei pacienți aflați în stare gravă au fost supuși unor intervenții chirurgicale de urgență. Un alt pacient a suferit un traumatism vertebro-medular.

Copilul internat la Institutul Mamei și Copilului a fost diagnosticat cu un traumatism toraco-abdominal și primește îngrijiri medicale specializate.

Ambii șoferi, testați alcoolscopic

Atât șoferița de 34 de ani, cât și șoferul microbuzului, în vârstă de 53 de ani, au fost testați cu aparatul Dräger. Rezultatele au arătat că niciunul dintre cei doi nu consumase alcool.

Citeste si : Grav accident la Străşeni: o persoană a murit, iar alte câteva au fost rănite, după ce un microbuz de rută s-a lovit cu o maşină