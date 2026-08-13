Taxa pe bănci, prezentată de Guvern drept o „taxă de solidaritate”, ar putea aduce mai degrabă capital de imagine decât venituri semnificative la buget. Asta susțin experții economici, care spun că impactul financiar al măsurii este limitat și nu va rezolva problema deficitului. Propunerea, inclusă în politica fiscală pentru anul viitor, prevede majorarea cu 50% a impozitului pe profitul băncilor.

Băncile spun că vor achita taxa, dar avertizează că aceasta le-ar reduce cu aproximativ 2,5 miliarde de lei capacitatea maximă de creditare. În cazul în care măsura va fi menținută mai mult de un an, băncile avertizează și asupra riscului de diminuare a încrederii investitorilor în stat.

Marin GOSPODARENCO, ANALIST ECONOMIC: „Din punct de vedere marketingului politic este un pas foarte bun pentru un prim-ministru care de-abia a intrat în funcție, din punct de vedere financiar sau din punct de vedere a componentei veniturilor la bugetul public național este un pas bun că va aduce, după prognozele Ministerului Finanțelor, circa 600 milioane la bugetul de stat. Asta este bine pentru bugetul de stat.”

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC IDIS VIITORUL: „Dacă la modul serios e colb în ochi și PR ieftin. E bună, ea trebuia și văd că la public prinde. Adică au găsit ceva și bravo celor care se ocupă cu PR-ul că au găsit o „chițușă” care nu are nimic, practic, niciun impact asupra ceea ce se va întâmpla în următorii ani, dar oamenii văd că au prins momeala pentru o formă care pe mine mă uimește.”

Experții spun că măsura privind majorarea impozitului pe profit de la 12% la 18% pentru sectorul bancar din Republica Moldova nu este nici pe departe atât de spectaculoasă pe cât a fost prezentată public.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC IDIS VIITORUL: „Moldova trăiește pe datorie, am ajuns să plătim aproape 7 miliarde lei dobânzi. Și problema numărul unu care trebuie să rezolvăm și asta este politica bugetar-fiscală, e să reducem deficitul bugetar, ceea ce ar înseamna în final, când o să ajungem, să majorăm venituri sau să reducem cheltuieli, la cheltuieli nu prea avem de unde, așa că la venituri, până la urmă trebuie să le majorăm în valoarea banilor de azi cu vreo 8 miliarde lei.”

În aceste condiții, ceea ce ar obține statul de la bănci după aplicarea unei taxe suplimentare de 6 puncte procentuale ar fi nesemnificativ pentru acoperirea deficitului bugetar.

Veaceslav IONIȚĂ, EXPERT ECONOMIC IDIS VIITORUL: „În varianta ideală că ei au o capacitate excepțională de a face optimizări fiscale, așa ca să plătească cât mai puțin posibil, dar dacă fără optimizări, poate ar obține statul vreo 300 de milioane de lei, dar, și aici este un „dar” enorm, asta e suma cam care acum o plătim noi în plus pentru că s-au scumpit creditele pe care le e guvernul de la bănci.”

Reprezentanții sectorului bancar susțin măsura ar putea reduce cu până la 2.5 miliarde de lei capacitatea maximă de creditare a băncilor, dar nu și volumul creditelor. Aceștia susțin că vor achita taxa, apreciind că este doar pentru un an, și dau asigurări că majorarea impozitului nu se va regăsi automat în dobânzile sau comisioanele plătite de clienți.

Dorel NOROC, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI BĂNCILOR DIN MOLDOVA: „Băncile nu vor schimba nicidecum comisioanele sau ratele de dobândă pentru clienții existenți. Pentru evoluțiile ulterioare există alți factori mult mai importanți care determină ratele de dobândă la credit sau comisioanele pe care le percep băncile. Unul din factori, în primul rând, este costul banilor pe care băncile îi atrag.”

Totuși, președintele Asociației băncilor din Moldova spune că este important ca măsura să fie strict temporară, avertizînd că dacă impozitul majorat va fi menținut și în anii următori, efectele asupra creditării și climatului investițional ar putea deveni mai vizibile.

Dorel NOROC, PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI BĂNCILOR DIN MOLDOVA: „Sigur că noi nu suntem fericiți cu această taxă și ea este un precedent, adică odată stabilită, asta înseamnă că și în alți ani poate fi stabilită și atunci nu este un mesaj bun pentru sectorul bancar, dar în special pentru investitorii străini.”

Băncile urmează să achite suplimentar aproximativ 420 de milioane de lei la buget, în cazul aplicării noii cote de impozitare, susține președintele Asociației Băncilor din Moldova, Dorel Noroc. Noroc a precizat că Asociația Băncilor va veni cu propuneri alternative în cadrul consultărilor cu Ministerul Finanțelor. Săptămâna trecută, Guvernul a anunțat măsurile din noul proiect de politică fiscală propus spre consultări. Una din măsurile prezentate este majorare, din 2027, a impozitului pe profit pentru bănci de la 12% la 18%, estimând venituri suplimentare de circa 600 de milioane de lei la buget.