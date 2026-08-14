Mitropolitul Antonie al Basarabiei a comentat, într-un interviu pentru PRO TV, scandalul în care fostul mitropolit Petru a fost vizat după apariția unor imagini compromițătoare. Noul conducător al Mitropoliei Basarabiei spune că situația afectează imaginea Bisericii, dar afirmă că are rezerve cu privire la autenticitatea imaginilor și așteaptă rezultatele unei eventuale anchete.

Întrebat de prezentatoarea Lorena Bogza despre scandalul care a izbucnit după publicarea imaginilor, Mitropolitul Antonie a spus că a privit cu rezerve informațiile apărute în spațiul public.

„Mi-a părut total nefiresc, total nepotrivit. Când am auzit de așa o situație, cred că am văzut câteva secvențe foarte scurte. Doar repulsie, doar neacceptare și m-aș mai gândi. Eu parcă nici nu cred că sunt adevărate filmările respective”, a declarat Mitropolitul Antonie.

Acesta a invocat inclusiv posibilitatea ca imaginile să fi fost manipulate, în contextul dezvoltării tehnologiilor de inteligență artificială.

„Cu inteligența asta orice se poate face, nici nu știu. Dar, oricum, impactul este mare, este negativ. Asta e adevărat. Va trebui cumva să gestionăm și această situație”, a spus ierarhul.

Ancheta anunțată după scandal nu are încă rezultate

Lorena Bogza l-a întrebat pe Mitropolitul Antonie despre ancheta care urma să stabilească autenticitatea imaginilor și circumstanțele în care acestea au fost realizate.

Mitropolitul a recunoscut că, deocamdată, nu cunoaște rezultatele unei asemenea investigații.

„Din câte cunosc, n-avem așa rezultate încă. Cel care mi se pare că s-a ocupat de asta, fostul vicar, Gabriel Gherasim, așa e numele lui, îmi pare că el are mai multe informații. La moment chiar n-aș avea”, a explicat Antonie.

El a precizat că subiectul nu s-a aflat printre prioritățile noului mandat, deoarece conducerea Mitropoliei s-a concentrat pe alte probleme.

„Sincer vă mărturisesc că am încercat să facem alte lucruri care le-am socotit potrivite pentru a revigora cumva viața noastră, viața Mitropoliei”, a spus Mitropolitul.

Totodată, Antonie a insistat că situația trebuie clarificată.

„Cred că se va reveni, se va clarifica această situație. Dacă este o acuzare nedreaptă, eu mă aștept să fie deschis un proces pentru a așa-și vedea lucrurile, pentru că lucrurile vor trebui clarificate”, a declarat acesta.

„Nu ar fi adevărată, nu ar fi filmat, respectiv, niște făcături”

Mitropolitul Antonie a spus că a auzit și versiunea potrivit căreia imaginile ar fi false, însă a subliniat că nu poate trage o concluzie definitivă fără probe.

„Din câte am înțeles, iarăși, nu de la mitropolitul Petru, fost mitropolit, dar de la cei care sunt aproape de el (...) nu ar fi adevărată, nu ar fi filmat, respectiv, niște făcături, niște feicuri”, a afirmat Antonie.

În același timp, el a precizat că un răspuns definitiv poate fi dat doar după verificarea probelor sau, eventual, după o decizie a instanței.

„Până nu este o probă sau judecata să fie finalizată...”, a spus Mitropolitul.

„Noi, oricum, am pierdut și avem de pierdut în situația asta”

Întrebat despre impactul scandalului asupra Mitropoliei Basarabiei, Antonie a recunoscut că imaginea instituției este afectată.

„Noi, oricum, am pierdut și avem de pierdut în situația asta, dar depinde acum de noi și de postul mitropolit, dacă va reuși să ne prezinte și nouă, pentru că și noi vrem să știm exact ce s-a întâmplat acolo. Este adevărat? Nu este adevărat?”, a declarat acesta.

Mitropolitul a mai spus că, în cazul în care imaginile s-ar dovedi a fi fabricate și ar fi fost realizate cu scopul de a compromite instituția, situația ar fi una gravă.

„Dacă nu este o făcătură și este cu scopul de a denigra, de a lovi Mitropolia Basarabiei și, Doamne ferește, să fie lucrurile adevărate, atunci este grav”, a afirmat Antonie.

„Biserica condamnă asemenea abateri”

În partea finală a interviului, Lorena Bogza l-a întrebat pe Mitropolitul Antonie cum intenționează să prevină asemenea scandaluri în cadrul Bisericii și dacă astfel de cazuri vor fi investigate transparent.

Antonie a spus că Biserica nu acceptă asemenea abateri și că fiecare situație trebuie analizată separat.

„În sigur, noi condamnăm asemenea abateri și Biserica le condamnă și vom încerca cumva. E adevărat, nu cunoaștem viața fiecăruia în parte, dar sunt instanțe de judecată în care fiecare caz va fi cercetat și sunt și anumite sancțiuni pentru fiecare abatere”, a declarat Mitropolitul.

El a adăugat că nu își dorește ca asemenea situații să se repete, dar a recunoscut că Biserica este formată din oameni cu comportamente și situații diferite.

„Nu ne dorim să avem asemenea situații, dar oamenii sunt oameni, sunt diferiți”, a conchis Mitropolitul Antonie.

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La 30 mai, Mitropolitul Petru al Basarabiei a demisionat, după o activitate de peste 30 de ani. Acesta și-a motivat plecarea cu probleme de sănătate și pentru binele bisericii.

Decizia mitropolitului Petru de a se retrage a venit într-un context sensibil, după apariția în spațiul public a unor imagini care au generat ample reacții și discuții. Cu toate acestea, Patriarhia Română nu a făcut legătura între aceste evenimente și cererea de retragere.

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