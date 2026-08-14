Gazul natural s-ar putea scumpi cu aproape 6 lei pentru un metru cub. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică propune un tarif de 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaze naturale, cu TVA inclus, cu 5 lei și 88 de bani mai mult decât tariful actual.

ANRE va examina pe 21 august cererea Energocom privind majorarea tarifului pentru consumatorii casnici. Energocom a cerut însă un tarif și mai mare, de 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub, invocând creșterea costurilor de achiziție a gazelor naturale. În prezent, consumatorii casnici achită 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub.

În cazul unei majorări, guvernul analizează acordarea compensațiilor pentru sezonul rece, în special pentru familiile cu venituri mici. Premierul Vasile Tofan spune însă că statul nu își va putea permite să compenseze facturile pentru aproximativ 80 la sută dintre gospodării, așa cum s-a întâmplat în anii precedenți.

Tarif actual: 14,42 lei/m³ (cu TVA)

Tarif propus: 20,30 lei/m³ (cu TVA)

Majorare: +5.88 lei/m³ Creștere: +41%

Ultima modificare a tarifului

Ultima modificare a tarifului a fost aprobată de ANRE la 3 februarie 2026, când prețul pentru consumatorii casnici a fost stabilit la 13,35 lei pentru un metru cub, fără TVA.

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