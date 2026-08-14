Rusia folosește Republica Moldova drept „teren de testare” pentru metodele războiului hibrid, în încercarea de a influența politica de la Chișinău și de a frâna parcursul european al țării. Este concluzia unei investigații publicate pe 14 august de The New York Times, care citează oficiali europeni din serviciile de informații.

Potrivit publicației americane, Kremlinul ar fi construit în ultimii ani o rețea complexă de operațiuni care combină finanțarea ilegală a alegătorilor, dezinformarea, atacurile cibernetice, influența religioasă și instruirea unor grupuri radicale.

Milioane de dolari pentru influențarea alegerilor

Una dintre principalele metode atribuite Kremlinului este finanțarea unor rețele menite să influențeze comportamentul electoral al cetățenilor moldoveni.

The New York Times scrie că rețeaua coordonată de Ilan Șor din Rusia ar fi transferat, numai în septembrie 2024, aproximativ 15 milioane de dolari prin intermediul Promsviazbank. Banii ar fi fost destinați unor operațiuni prin care alegătorii erau determinați să voteze împotriva referendumului privind integrarea europeană și pentru candidați considerați favorabili Moscovei.

Investigația susține că aceste acțiuni fac parte dintr-o strategie mai amplă a Kremlinului de a exploata vulnerabilitățile economice și sociale ale Republicii Moldova.

Biserica, folosită pentru promovarea unor mesaje pro-Kremlin

O altă componentă a operațiunii ar fi reprezentată de influența religioasă.

Potrivit jurnaliștilor americani, câteva sute de preoți moldoveni ar fi călătorit în Rusia, unde ar fi primit cadouri și carduri bancare. Ulterior, aceștia ar fi contribuit la promovarea unor mesaje și narațiuni antieuropene apropiate de pozițiile Kremlinului.

Investigația susține că religia a devenit astfel unul dintre instrumentele prin care Rusia încearcă să influențeze opinia publică din Republica Moldova.

Moldovenii, instruiți în tabere din Rusia, Serbia și Bosnia

The New York Times relatează și despre presupuse tabere de instruire organizate în Rusia, Serbia și Bosnia și Herțegovina.

Potrivit publicației, cetățeni moldoveni ar fi fost instruiți pentru acțiuni violente, inclusiv pentru spargerea cordoanelor de poliție și incendierea unor clădiri. În unele cazuri, participanții ar fi purtat veste antiglonț și s-ar fi antrenat cu arme automate.

Jurnaliștii afirmă, citând surse din serviciile de informații, că instructorii ar fi fost agenți ai serviciului militar rus GRU.

„Rusia nu și-a atins obiectivul imediat, dar a fost aproape”

În pofida acestor operațiuni, Republica Moldova a reușit să-și mențină direcția proeuropeană, notează The New York Times.

Publicația avertizează însă că vulnerabilitățile rămân, iar Moscova ar încerca să-și recapete influența asupra Republicii Moldova fără a recurge la o intervenție militară directă.

Sărăcia, neîncrederea în instituții, corupția electorală, religia și diviziunile lingvistice ar fi, potrivit investigației, printre vulnerabilitățile exploatate de Kremlin.

Moldova, avertisment pentru alte state europene

Investigația concluzionează că metodele utilizate în Republica Moldova ar putea depăși granițele țării.

„Republica Moldova a opus rezistență, dar rămâne vulnerabilă”, este una dintre concluziile publicației, care avertizează că tacticile testate de Rusia în Moldova ar putea fi aplicate ulterior și în alte state europene.

Astfel, în viziunea The New York Times, lupta pentru influența asupra Republicii Moldova depășește miza politică internă și reprezintă o confruntare mai largă între Rusia și Occident, într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de apropierea Chișinăului de Uniunea Europeană.