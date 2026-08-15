Fetița de 7 ani, rămasă în viață după gravul accident rutier produs în regiunea Halkidiki, Grecia, în urma căruia și-au pierdut viața părinții și surioara sa de șase luni, a fost adusă în Republica Moldova. Fetița a fost adusă cu o autospecială SMURD, după aproape o lună de spitalizare și recuperare pentru a continua tratamentul.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, fetița a fost preluată din spitalul din Salonic și transportată pe cale terestră în Republica Moldova. Pe tot parcursul drumului, starea copilei a fost monitorizată.

Înainte de transfer, aceasta fusese mutată din secția de terapie intensivă într-un salon.

Echipajul SMURD a ajuns la Chișinău pe 15 august, în jurul orei 02:00. Fetița a fost predată medicilor de la Institutul Mamei și Copilului, unde va continua tratamentul și recuperarea.

Tragedia din Grecia: Mama, bebelușul și tatăl au murit

Tragicul accident s-a produs pe 16 iulie, pe drumul provincial Nea Moudania – Sithonia, în apropiere de localitatea Metamorfosi din Halkidiki. Mașina familiei s-a ciocnit frontal cu o autocisternă, condusă de un bărbat de 44 de ani.

În urma accidentului, mama în vârstă de 28 de ani și bebelușul familiei, de doar șase luni, au murit pe loc. Tatăl, în vârstă de 35 de ani, a fost descarcerat de echipele de intervenție și transportat în stare critică la spital, însă a decedat ulterior.

Inițial, fetița de 7 ani a fost transportată la Spitalul General din Polygyros, însă, din cauza gravității rănilor, medicii au decis transferul acesteia la o unitate medicală din Salonic.

Citeste si : Noi detalii despre tragedia din Grecia: fetița de 7 ani care a ajuns la spital în urma accidentului, se zbate între viață și moarte

Șoferul autocisternei a fost reținut de autoritățile elene. Poliția investighează cauzele exacte în care s-a produs accidentul.

Citeste si : Tragedie în Grecia: o familie din Republica Moldova, implicată într-un accident cumplit. Mama, bebelușul și tatăl au murit, iar cel de-al doilea copil a ajuns la spital - VIDEO