La aproape patru ani și jumătate de la începutul războiului, Rusia își intensifică atacurile asupra Ucrainei și își extinde producția de arme cu rază lungă de acțiune. În același timp, Moscova caută noi militari pentru front, pe fondul atacurilor tot mai frecvente ale Ucrainei asupra unor obiective de pe teritoriul rus. Potrivit unei analize Newsweek, aceste evoluții indică faptul că Rusia ar putea pregăti o nouă escaladare a războiului.

Kremlinul își intensifică atacurile cu rachete asupra marilor orașe ucrainene, accelerează producția de arme cu rază lungă de acțiune și caută noi recruți pentru front. Printre aceștia s-ar putea număra zeci de mii de soldați nord-coreeni, potrivit oficialilor ucraineni.

Toate aceste evoluții alimentează temerile că Rusia pregătește o nouă etapă a războiului, cu atacuri mai intense și o posibilă escaladare a conflictului.

Putin ar avea nevoie de o escaladare înaintea alegerilor

În perspectiva alegerilor parlamentare din Rusia, primele organizate după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, ar avea nevoie de o demonstrație de forță pentru a-și consolida imaginea de lider care deține controlul, susține Oleksandr Merejko, președintele Comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ucrainean.

Oleksandr Merejko, președintele Comisiei pentru afaceri externe a parlamentului ucrainean: „Putin are nevoie de o escaladare pentru a reface imaginea de control.”

Și deputatul ucrainean Oleg Dunda consideră că Moscova dispune de resursele necesare pentru a intensifica războiul.

Oleg Dunda, deputat ucrainean: „Frontul avansează lent, dar resursele pentru o escaladare sunt disponibile.”

În același timp, Statele Unite sunt implicate în conflictul din Orientul Mijlociu, iar principalii susținători europeni ai Ucrainei avansează mai lent în ceea ce privește sprijinul pentru Kiev. În acest context, Moscova ar vedea o oportunitate pentru a-și intensifica acțiunile militare.

Oleg Dunda, deputat ucrainean: „Moscova vede o fereastră de oportunitate.”

Rusia s-ar putea mișca după alegerile din septembrie

Nu toți analiștii cred însă că o escaladare majoră va avea loc imediat. Emily Ferris, cercetător asociat principal la Royal United Services Institute (RUSI), consideră că Rusia s-ar putea abține până după alegerile din septembrie.

Potrivit acesteia, Moscova se pregătește „fără îndoială” pentru o escaladare într-o anumită formă, însă acest lucru nu înseamnă automat că Kremlinul va decide să intensifice conflictul după scrutin.

Emily Ferris, cercetător asociat principal la RUSI: „Este Rusia capabilă? Desigur.”

Totul depinde, în opinia sa, de obiectivele pe care Kremlinul consideră că le poate atinge. Printre acestea s-ar afla inclusiv preluarea controlului asupra întregului teritoriu al regiunilor Luhansk și Donețk din estul Ucrainei.

Experții și oficialii ucraineni analizează mai multe scenarii pentru o eventuală escaladare, de la variante extreme, precum utilizarea armelor nucleare tactice pe câmpul de luptă, până la o nouă mobilizare masivă în Rusia.

O astfel de mobilizare ar putea însemna recrutarea a sute de mii de ruși pentru o ofensivă terestră în estul Ucrainei, o variantă pe care Kremlinul ar prefera, potrivit analiștilor, să o evite.

Cel mai plauzibil scenariu este însă intensificarea atacurilor cu rachete asupra infrastructurii critice ucrainene.

Emily Ferris, cercetător asociat principal la RUSI: „Este o variantă posibilă.”

Aproape 200 de rachete balistice și hipersonice, lansate într-o singură lună

Rusia a lansat numai în luna iulie aproape 200 de rachete balistice și hipersonice asupra Ucrainei, cel mai mare număr înregistrat de la începutul anului, potrivit general-maiorului Vadim Skibițki, adjunctul șefului serviciului de informații militare GUR al Ucrainei.

Rachetele balistice și hipersonice sunt printre cele mai dificil de interceptat arme folosite de Rusia. Situația este cu atât mai complicată pentru Ucraina, care se confruntă cu un deficit de sisteme avansate de apărare antiaeriană.

Rachetele balistice ating viteze foarte mari, urmează traiectorii mai greu de anticipat și pot coborî aproape vertical spre ținte. Astfel, sistemele de apărare au la dispoziție mai puțin timp pentru a reacționa.

Rachetele hipersonice se deplasează cu viteze de peste cinci ori mai mari decât viteza sunetului.

În august, Kievul a reușit să intercepteze doar opt dintre cele 92 de atacuri cu rachete rusești de toate tipurile, potrivit datelor prezentate de autoritățile ucrainene.

Kievul se teme de o nouă ofensivă aeriană

Autoritățile ucrainene au avertizat în weekend că Rusia ar pregăti o amplă campanie de atacuri asupra Kievului în următoarele săptămâni.

Potrivit informațiilor prezentate de oficialii ucraineni, Moscova ar putea folosi rachete balistice pentru a provoca pagube cât mai mari infrastructurii energetice a țării, deja grav afectată de atacurile rusești.

Analiștii consideră că o nouă campanie de bombardamente înainte de sfârșitul verii ar putea exploata una dintre cele mai vulnerabile situații ale Ucrainei: deficitul de rachete de interceptare.

Aceste arme sunt lansate de sistemele terestre de apărare antiaeriană pentru a doborî rachetele rusești care se deplasează cu viteză mare.

Moscova își accelerează producția de rachete

În timp ce atacurile continuă, Rusia își mărește și producția de arme.

Potrivit lui Skibițki, Moscova a depășit obiectivele lunare de producție pentru anumite tipuri de rachete, inclusiv Kh-101 și rachetele de croazieră Kalibr.

Rusia ar fi produs, de asemenea, de două ori mai multe rachete de croazieră Kh-35 decât prevedea planul inițial.

Pentru Ucraina, combinația dintre intensificarea atacurilor, creșterea producției de rachete și posibilitatea recrutării unor noi trupe indică un scenariu îngrijorător: Moscova pare să-și pregătească resursele pentru o nouă etapă a războiului.

Rusia și-ar fi atins deja obiectivul de producție pentru rachetele hipersonice Zircon stabilit pentru întregul an, potrivit lui Vadim Skibițki, adjunctul șefului serviciului ucrainean de informații militare.

În paralel, Moscova ar putea primi un nou sprijin important din partea Coreei de Nord. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski susține că până la 50.000 de militari nord-coreeni ar putea fi desfășurați pe teritoriul Rusiei.

Potrivit lui Skibițki, Rusia își concentrează rapid resursele asupra armelor care demonstrează că pot depăși sistemele de apărare antiaeriană ale Ucrainei.

După ce identifică tipurile de arme cu cele mai mari șanse de a ajunge la țintă, Kremlinul le crește producția, susține oficialul ucrainean.

În cazul rachetelor hipersonice Zircon, Rusia ar fi reușit deja să producă întregul volum planificat pentru acest an.

Până la 50.000 de soldați nord-coreeni, potrivit lui Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică faptul că până la 50.000 de militari nord-coreeni ar putea fi desfășurați în Rusia.

Estimarea reprezintă o creștere semnificativă față de cea prezentată de Zelenski luna trecută, când vorbea despre aproximativ 30.000 de soldați care urmau să fie trimiși din Coreea de Nord în Rusia.

Phenianul a trimis aproximativ 14.000 de militari în Rusia în 2024, într-un moment în care Moscova se confrunta cu incursiunea-surpriză a trupelor ucrainene în regiunea Kursk, în vestul țării.

Forțele ruse au reușit în cele din urmă să respingă incursiunea, până în martie 2025, cu sprijinul trupelor nord-coreene.

Moscova și Phenianul au confirmat public participarea militarilor nord-coreeni la luptele din Rusia. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a fost filmat în iulie anul trecut în timp ce aducea un omagiu soldaților căzuți.

Potrivit unor politicieni sud-coreeni, câteva mii de militari nord-coreeni ar fi fost uciși în lupte.

Alianța Putin-Kim se extinde pe câmpul de luptă

Desfășurarea trupelor nord-coreene a avut loc după vizita președintelui rus Vladimir Putin la Phenian, în iunie 2024, și semnarea unui parteneriat strategic între cele două țări.

Evaluările ucrainene, sud-coreene și occidentale indică faptul că sprijinul Phenianului pentru Moscova nu se limitează la trupe. Coreea de Nord ar fi furnizat Rusiei și cantități importante de obuze de artilerie și rachete balistice.

Ucraina a afirmat, la sfârșitul lunii iulie, că Rusia a lansat o rachetă nord-coreeană asupra unei clădiri rezidențiale din centrul Ucrainei, atac în urma căruia cel puțin cinci membri ai aceleiași familii au fost uciși.

Mai mult, o unitate nord-coreeană de rachete, despre care se crede că ar putea fi folosită pentru atacuri balistice împotriva Ucrainei, ar fi început să se deplaseze spre vestul Rusiei. Informația a fost prezentată la începutul acestei luni de un oficial anonim din serviciile ucrainene de informații militare, citat de Reuters.

Ce câștigă Phenianul din sprijinul acordat Moscovei

În schimbul sprijinului oferit Rusiei, Phenianul ar obține o experiență militară considerabilă pe câmpul de luptă, pe care ar putea ulterior să o folosească într-un eventual conflict cu Coreea de Sud, un important aliat al Statelor Unite.

Analiștii consideră, de asemenea, că relația cu Moscova îi oferă Coreei de Nord sprijin pentru dezvoltarea programului nuclear și ajutor economic esențial pentru supraviețuirea regimului.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Dacă vorbim despre crize și escaladare într-o altă regiune — în Pacific — care ar putea reprezenta o amenințare pentru alte țări asiatice, atunci Coreea de Nord va dobândi cu siguranță, prin intermediul Rusiei, experiență în războiul modern.”

Zvonurile privind o nouă mobilizare în Rusia

Apariția unor noi contingente nord-coreene ar putea ajuta Rusia să-și consolideze efectivele, într-un moment în care armata rusă întâmpină dificultăți în menținerea numărului de militari, pe fondul pierderilor ridicate de pe front.

Zelenski a afirmat luna trecută că Vladimir Putin s-ar pregăti să cheme până la 500.000 de oameni pentru serviciul militar în această toamnă.

O nouă mobilizare de amploare ar scoate în evidență presiunea tot mai mare exercitată de război asupra Rusiei și ar putea alimenta nemulțumirea populației, în condițiile în care atacurile ucrainene asupra unor ținte din interiorul teritoriului rus continuă.

Rusia a mai trecut printr-un astfel de moment în toamna anului 2022, când Putin a ordonat mobilizarea a 300.000 de rezerviști. Decizia a declanșat proteste în mai multe regiuni, iar zeci de mii de ruși au părăsit țara pentru a evita încorporarea.

Sute de mii de militari suplimentari ar putea deveni esențiali dacă Moscova va decide să lanseze o nouă ofensivă majoră în lunile următoare, scrie stirileprotv.ro.