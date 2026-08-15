Un copil de 3 ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost lovită din spate de un alt automobil, lângă satul Bănești, Telenești. Impactul s-a produs în timp ce șoferița celeilalte mașini staționa în intersecție pentru a vira la stânga. Copilul din mașina șoferiței a fost transportat la spital.

Potrivit poliției, o femeie de 30 de ani se afla la volanul unui automobil care staționa în intersecție pentru a vira la stânga. În acel moment, mașina a fost lovită din spate de un automobil condus de un bărbat de 33 de ani, care se deplasa spre Chișinău.

În urma impactului, un copil de 3 ani, pasager în mașina condusă de femeie, a fost transportat la spitalul din raion. Medicii nu au depistat leziuni sau traume, iar acesta a plecat acasă.

Ambii șoferi nu au consumat alcool.

Accident rutier/ Poliția RM

Accident rutier/ Poliția RM

Autoritățile documentează cazul pentru a stabili cum s-a produs accidentul.