Un aparat de zbor s-a prăbușit în extravilanul localității Talmaza din raionul Ștefan Vodă. S-a produs o explozie și incendiu. Deocamdată, originea aparatului de zbor n-a fost identificat. Poliția a publicat imagini de la locul exploziei.

Daniela Frunză
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UPDATE 18:59 Specialiștii instituțiilor abilitate se află la fața locului și examinează aparatul de zbor, dar și toate circumstanțele. Poliția a publicat imagini cu drona.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit poliției, s-a stabilit că explozia s-a produs la aproximativ 3 km de localitate, fiind incendiată și vegetația din proximitate. Victime nu au fost înregistrate.

Zona a fost securizată, iar instituțiile abilitate au intervenit la lichidarea incendiului și stabilirea circumstanțelor. Preliminar s-a stabilit cǎ explozia s-a produs în urma impactului cu solul a unui aparat de zbor la moment neidentificat.

Specialiștii secției tehnico- explozivă a Poliției se deplasează la fața locului pentru a examina și stabili cu certitudine originea aparatului de zbor.

Îndemnăm cetățenii să evite locația respectivă și să nu atingă componente de la fața locului.

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