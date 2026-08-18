O tânără aflată în primul an de facultate a ajuns, în doar câțiva ani, să lucreze în mai multe instituții publice și în cabinetele a doi miniștri. Este vorba despre Selinia Cojocaru, vicepreședintele Organizației de Tineret a PAS, care în 2023, la 19 ani și fără studii superioare finalizate, a fost angajată în cabinetul ministrului Culturii. Ulterior, ea a primit contracte de prestări servicii la Ministerele Culturii și Mediului, a fost angajată la „Apele Moldovei”, iar acum spune că este consilieră în cabinetul ministrului Mediului. Cazul a fost documentat de Moldova Curată, care a constatat că unele dintre aceste angajări s-au făcut fără concurs și a consultat experți în integritate cu privire la legalitatea și oportunitatea acestui parcurs. Cojocaru respinge însă ideea că traseul său profesional ar trebui redus la faptul că era tânără sau că nu avea încă diplomă, susținând că a muncit în paralel cu studiile, și-a îndeplinit obligațiile academice și profesionale și a obținut rezultate bune.

Potrivit Moldova Curată, la 21 iulie 2023, când avea 19 ani și tocmai absolvise Liceul „Aristotel” din Chișinău, Cojocaru a fost angajată ca asistentă în cabinetul ministrului Culturii, Sergiu Prodan, pe jumătate de normă. A rămas în funcție până la 31 ianuarie 2024.

Ministerul Culturii a precizat că, ținând cont de nivelul studiilor, ea a primit 7.700 de lei brut lunar, de două ori mai puțin decât cuantumul prevăzut pentru funcția respectivă. Instituția a invocat prevederea potrivit căreia personalul cabinetului este încadrat în baza încrederii personale acordate de demnitar.

Potrivit expertului în integritate și anticorupție Lilia Ioniță, însă, Legea nr. 80/2010 prevedea pentru această funcție existența unor studii superioare finalizate cu diplomă de licență. În opinia sa, încrederea personală a ministrului nu putea înlocui această condiție.

Contracte la Ministerele Culturii și Mediului

După plecarea din cabinet, Cojocaru a continuat să lucreze pentru Ministerul Culturii printr-un contract de prestări servicii în valoare totală de 85.200 de lei pentru 11 luni. Ministerul a susținut că atribuirea contractului s-a făcut în conformitate cu regulile aplicabile achizițiilor publice de valoare mică.

În paralel, în mai 2024, ea a fost contractată și de Ministerul Mediului, pentru 64.295 de lei. Ministerul a explicat că serviciile vizau realizarea materialelor foto și video, filmarea și montarea interviurilor, design grafic și adaptarea conținutului pentru platformele digitale.

În 2025, Ministerul Mediului i-a oferit alte două contracte. Potrivit instituției, plățile efectuate către Cojocaru în acel an au însumat 66.086,96 de lei, după ce unul dintre contracte a fost încheiat mai devreme.

În aceeași perioadă, ea a lucrat și pentru Fundația StartUp Moldova, de unde a primit 131.672,09 lei.

Cojocaru a explicat că a reușit să combine studiile cu activitatea profesională printr-un parcurs individual la facultate, care îi permitea o prezență redusă la activitățile curente, dar îi impunea participarea la examene și realizarea tuturor lucrărilor și evaluărilor. Ea susține că și-a îndeplinit obligațiile academice și profesionale.

Angajată fără concurs la „Apele Moldovei”

La 1 august 2025, cu două luni înainte de încheierea contractului cu Ministerul Mediului, Cojocaru a fost angajată ca specialistă principală la IP Administrația Națională „Apele Moldovei”. Instituția a comunicat că angajarea s-a făcut „în baza cererii persoanei”, fără concurs, pe o perioadă determinată.

Reprezentanții instituției au precizat că postul era unul contractual și nu reprezenta o funcție publică, astfel că regulile privind concursurile pentru funcțiile publice nu se aplicau.

Fostul director al instituției, Nicu Belitei, a menționat că la momentul angajării Cojocaru nu avea încă diploma de studii superioare, dar avea studii universitare în curs și experiență în comunicare, redactare, administrarea rețelelor sociale și producerea materialelor vizuale. El a negat că apartenența tinerei la PAS ar fi avut vreun rol în angajare.

Acum spune că este consilieră în cabinetul ministrului Mediului

Selinia Cojocaru a absolvit facultatea în iunie 2026. Ea a comunicat pentru Moldova Curată că în prezent este angajată în cabinetul ministrului Mediului, Gheorghe Hajder. Numele său nu apărea însă în lista angajaților cabinetului publicată pe site-ul ministerului la momentul documentării.

Cojocaru respinge ideea că parcursul său ar trebui redus la faptul că era tânără sau că nu avea încă diplomă. Ea spune că a muncit în paralel cu studiile, a acumulat experiență și și-a îndeplinit toate obligațiile academice și profesionale.

Experții vorbesc despre egalitatea de șanse

Lilia Ioniță consideră că, dincolo de legalitatea fiecărei angajări în parte, succesiunea funcțiilor și contractelor ridică o problemă de egalitate de șanse.

„Inevitabil, apare și o umbră de favoritism”, susține expertul, întrebându-se câți alți tineri, „la fel de buni sau poate chiar mai buni”, au știut că pot avea acces la asemenea oportunități.

Potrivit acesteia, problema nu este că tinerii primesc oportunități profesionale, ci dacă aceleași oportunități sunt accesibile tuturor și dacă toți candidații sunt evaluați după aceleași reguli.