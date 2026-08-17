Primarul capitalei, Ion Ceban, a suferit un accident în timpul vacanței cu familia și se întoarce de urgență în țară, unde urmează să fie supus unei intervenții chirurgicale la picioare. Edilul nu a oferit detalii despre accident, dar spune că a făcut precizările pentru a evita speculațiile. Între timp, în spațiul public a apărut o fotografie în care Ceban ar fi surprins într-un scaun cu rotile pe aeroportul din Londra. Primarul susține însă că imaginea este trucată.

Într-un mesaj pe pagina sa de facebook, Ion Ceban scrie că fiind într-o scurtă vacanță împreună cu familia a avut parte de un incident „neplăcut”, în urma căruia este nevoit de urgență să se întoarcă în țară pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale la picioare.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „Fiind într-o scurtă vacanță împreună cu familia, am avut parte de un incident neplăcut, în urma căruia mă întorc de urgență și voi trece printr-o intervenție chirurgicală la picioare. Dat fiind faptul că revin cu un avion de cursă simplă, nu vreau să las loc pentru speculații și interpretări, poze făcute pe ascuns și titluri tari la unele posturi.”

scrie Ceban în postarea sa, fără să ofere alte detalii despre incident. În spațiul public a fost distribuită ulterior și o fotografie în care acesta ar apărea în scaun cu rotile și cu ambele picioare bandajate. Fotografia ar fi fost făcută pe aeroportul din Londra. Ion Ceban a spus însă că aceasta ar fi trucată. Am încercat să aflăm mai multe detalii despre starea de sănătate a primarului și ce s-a întîmplat, dar purtătorul de cuvânt al primăriei, ne-a spus că Ion Ceban e în vacanță și nu cunoaște nimic despre cele întâmplate. Consiliera primarului, Natalia Ixari, a declarat că Ceban va veni cu informații și a catalogat toate discuțiile apărute în spațiul public pe marginea acestui subiect drept bârfe.