Scandalul de la MoldATSA, izbucnit în ultimele săptămâni, a atras atenția asupra salariilor mari din conducerea întreprinderii care gestionează traficul aerian din Republica Moldova. Potrivit unei investigații realizate de Bani.md, declarațiile de avere arată că, în 2025, cel puțin zece angajați ai MoldATSA au avut venituri de peste un milion de lei pe an.

Scandalul de la MoldATSA a adus în atenție veniturile mari ale conducerii întreprinderii. Analiza declarațiilor de avere arată că cel puțin zece angajați din conducere au declarat venituri de peste un milion de lei pe an.

MILIONARII DE LA MOLDATSA

Serghei Victor – 1,6 milioane de lei anual

Olga Tudor – 1,5 milioane de lei anual

Veaceslav Șpac - 1,4 milioane de lei anual

Petru Iovu - 1,3 milioane de lei anual

Potrivit unei investigații publicate de Bani.md, printre cei mai bine plătiți se numără șeful Departamentului Operațional, Gheorghița Serghei Victor, cu aproape 1,6 milioane de lei anual, dar și contabilul-șef Olga Tudor, care a declarat 1,5 milioane de lei, la care se adaugă diurne și tichete de masă.

Venituri similare au fost raportate și de șeful Serviciului Managementul Traficului Aerian, Veaceslav Șpac, acesta având 1,4 milioane de lei, precum și de șeful Centrului Tehnic al Sistemelor de Dirijare a Traficului Aerian, Petru Iovu ,în jur de 1,3 milioane de lei, inclusiv din activități suplimentare.

În aceeași categorie se regăsesc și alți manageri ai întreprinderii, cu salarii cuprinse între 1 milion și 1,2 milioane de lei anual, inclusiv în structurile de siguranță, conformitate și tehnic. În același timp, MoldATSA s-a confruntat cu mai multe demisii. Printre cei care au plecat se numără fostul director, Dumitru Vangheli, după ce investigații de presă au semnalat neconcordanțe în CV-ul său.

De asemenea, și purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, și-a dat demisia, în urma informațiilor apărute în spațiul public despre veniturile sale și legăturile de rudenie cu președinta Maia Sandu. Totodată, investigațiile au scos la iveală posibile nereguli în cadrul instituției, inclusiv angajarea și promovarea unor persoane apropiate conducerii, dar și acordarea unor bonusuri și prime consistente.