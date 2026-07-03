Prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a precizat că își încheie mandatul deoarece nu îl mai poate exercita în acord cu principiile și convingerile sale.

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine. În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec”, a scris Alexandru Munteanu.

În mesajul său, premierul le-a mulțumit miniștrilor, membrilor echipelor acestora și tuturor celor care au lucrat alături de el, apreciind profesionalismul și buna-credință de care au dat dovadă.

Totodată, Munteanu a afirmat că va continua să-și servească țara indiferent de funcția pe care o va ocupa în viitor, fie în sectorul public, fie în cel privat.

„Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”, a transmis acesta.

Deocamdată, nu sunt cunoscute motivele care au dus la această decizie și nici cine va prelua interimatul funcției de prim-ministru.

Când a fost desemnat în funcție Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament. Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean.

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