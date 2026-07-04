Demisia premierului Alexandru Munteanu continuă să ridice semne de întrebare. Invitații emisiunii „În Profunzime” au încercat să explice motivele care ar fi stat în spatele deciziei, vorbind despre lipsa susținerii din partea PAS, divergențele din interiorul Guvernului și contextul politic extrem de complicat în care șeful Executivului a ales să plece. Potrivit acestora, Munteanu ar fi trebuit să ofere explicații publice într-o conferință de presă, iar momentul ales pentru demisie este unul dintre cele mai nefavorabile pentru Republica Moldova.

Alina Radu consideră că plecarea lui Alexandru Munteanu nu poate fi explicată printr-un singur motiv, ci reprezintă rezultatul mai multor tensiuni acumulate în ultimele luni.

Alina RADU, DIRECTOR ZDG: „Cred că au existat mai multe cauze. S-a vorbit despre divergențe privind reforma fiscală, despre neînțelegeri cu ministrul Dan Perciun, dar și despre faptul că premierul nu a beneficiat de susținerea politică necesară. El nu este membru PAS și, într-un final, s-a văzut că nu era pe aceeași lungime de undă cu partidul.”

Potrivit expertului, lipsa unei explicații oficiale din partea fostului premier lasă loc speculațiilor și afectează încrederea cetățenilor.

Alina RADU, DIRECTOR ZDG:„Cred că Alexandru Munteanu trebuia să organizeze o conferință de presă și să explice de ce pleacă. Oamenii au dreptul să știe ce s-a întâmplat. Când conduci Guvernul, nu poți pleca doar printr-un anunț sec.”

La rândul său, expertul în politici publice Veaceslav Curăraru spune că demisia survine într-un moment extrem de delicat pentru Republica Moldova, când autoritățile sunt implicate în procesul de negocieri pentru aderarea la Uniunea Europeană și se pregătesc pentru o perioadă politică intensă.

Andrei CURĂRARU, ANALIST POLITIC: „Mai prost moment decât acesta nu cred că putea exista. Dacă această decizie trebuia luată, ea putea fi amânată până după 14 iulie. Acum însă țara are nevoie de stabilitate și de un Guvern care să fie învestit cât mai repede.”

Expertul spune că procesul de desemnare a unui nou Executiv nu trebuie tergiversat.

Andrei CURĂRARU, ANALIST POLITIC: „Trebuie cât mai curând să se purceadă la desemnarea unui nou candidat și la formarea Guvernului. Republica Moldova nu își permite o perioadă lungă de incertitudine politică.”

În același timp, Daniel Vodă consideră că, dincolo de motivele oficiale, demisia reflectă și dificultatea unui premier tehnocrat de a conduce un Guvern susținut de un partid politic.

Daniel VODĂ, FOST COMUNICATOR AL GUVERNULUI: „Alexandru Munteanu a venit din mediul privat și nu avea experiență politică. În astfel de situații este foarte important sprijinul partidului. Dacă această susținere lipsește, premierului îi este foarte greu să își impună agenda și să gestioneze conflictele interne.”

Întrebat dacă în PAS există mai multe grupuri de influență, Vodă afirmă că diferențele de opinie sunt firești într-o formațiune aflată la guvernare, însă acestea trebuie gestionate astfel încât să nu afecteze actul guvernării.

Daniel VODĂ, FOST COMUNICATOR AL GUVERNULUI: „În orice partid mare există opinii diferite și grupuri care susțin anumite abordări. Important este ca aceste diferențe să nu ducă la blocaje sau la instabilitate. Ceea ce contează acum este ca PAS să ofere rapid o soluție și să asigure continuitatea guvernării.”

Invitații au concluzionat că, indiferent de motivele reale ale plecării lui Alexandru Munteanu, prioritatea autorităților este desemnarea cât mai rapidă a unui nou prim-ministru și evitarea unei crize politice într-un moment decisiv pentru parcursul european al Republicii Moldova.

Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier

Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia în dimineața zilei de 3 iulie, la aproximativ opt luni de la preluarea mandatului de prim-ministru. În mesajul publicat pe rețelele sociale, acesta a declarat că a decis să plece după ce a ajuns la concluzia că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

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Când a fost desemnat în funcție Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament. Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean.

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