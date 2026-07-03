După ce Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu a declarat că consultările cu fracțiunile parlamentare în vederea desemnării unui nou candidat la funcția de prim-ministru vor începe săptămîna viitoare. Totodată, șefa statului a subliniat că acesta și-a asumat conducerea executivului într-o perioadă complicată, marcată de necesitatea relansării economiei și implementării unor reforme importante. Declarațiile au fost făcute, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, imediat după anunțul premierului.

Maia Sandu a declarat că a luat act de demisia premierului Alexandru Munteanu și i-a mulțumit pentru activitatea desfășurată în fruntea Guvernului.

Șefa statului a respins speculațiile potrivit cărora prim-ministrul ar fi fost împiedicat să combată abuzurile sau corupția.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Am luat act de cererea de demisie a domnului prim-ministru. Îi mulțumesc, domnului Alexandru Munteanu, pentru faptul că și-a asumat răspunderea pentru guvern într-o perioadă complexă, atunci când erau necesare măsuri de relansare economiei, dar și inițierea unor reforme structurale esențiale. Apreciez eforturile depuse de el, dar și de întregul cabinet de ministrii în aceste luni. Speculațiile potrivit cărora a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece.”.

„Am așteptat mai multă implicare în decizii complicate”

Șefa statului a apreciat eforturile depuse de Alexandru Munteanu și de echipa guvernamentală, însă a spus că se aștepta la o implicare mai mare în luarea deciziilor dificile și la o comunicare mai eficientă cu cetățenii.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții. Dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii și pentru a le explica ce reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem”.

Consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou premier

Maia Sandu a anunțat că, în conformitate cu articolul 98 din Constituție, săptămâna viitoare vor începe consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Totodată, președintele a subliniat că viitorul executiv va trebui să regândească mai multe politici, inclusiv politica fiscală și legea salarizării, și să formeze o echipă unită, capabilă să accelereze reformele.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Trebuie să avem în Guvern o echipă unită și puternică, care să îndeplinească obiectivul nostru de țară – aderarea la Uniunea Europeană. Este nevoie de pași hotărâți pentru implementarea măsurilor de dezvoltare economică și pentru curățarea instituțiilor”.

Alexandru Munteanu anunță că demisionează din funcția de premier

Vineri dimineață, prim-ministrul Alexandru Munteanu și-a anunțat demisia din funcție. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a precizat că își încheie mandatul deoarece nu îl mai poate exercita în acord cu principiile și convingerile sale.

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Ce urmează după demisia premierului Alexandru Munteanu?

Demisia anunțată de prim-ministrul Alexandru Munteanu atrage automat demisia întregului guvern, potrivit Constituției Republicii Moldova. Cu toate acestea, executivul nu își încetează imediat activitatea și va continua administrarea treburilor publice până la desemnarea unui nou guvern, având un mandat limitat, destinat asigurării continuității instituțiilor statului.

Când a fost desemnat în funcție Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru de președintele Maia Sandu la 24 octombrie 2025, iar la 1 noiembrie 2025 Guvernul condus de acesta a fost învestit de Parlament. Munteanu a preluat funcția după demisia lui Dorin Recean.