Este doliu în comunitatea romă după moartea baronului din Soroca, Artur Cerari. Vestea decesului a fost anunțată sâmbătă și a fost urmată de numeroase mesaje de condoleanțe din partea reprezentanților comunității și a celor care l-au cunoscut.

Printre cei care i-au adus un ultim omagiu se numără președintele comunității „Vocea Romilor”, Vasile Drangoi.

„Transmit cu profund respect și tristețe un ultim omagiu baronului Artur Cerari. Plecarea sa marchează o pierdere grea pentru comunitatea romă, iar memoria sa va rămâne legată de demnitate, responsabilitate și curaj. Exprim sincere condoleanțe familiei și tuturor celor care i-au fost aproape. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a transmis acesta.

După anunțul decesului, pe rețelele de socializare au fost publicate numeroase mesaje de condoleanțe, în care Artur Cerari este descris drept un om respectat și apreciat pentru înțelepciunea și grija față de cei din jur.

„Dumnezeu să te odihnească în pace și liniște. Vei rămâne în inimile noastre ca unicul baron după tatăl tău, un baron care ne-ai reprezentat cu mândrie și ne-ai dus faima în lumea întreagă.”

Artur Cerari a devenit baron al romilor după moartea tatălui său, Mircea Cerari, continuând să reprezinte comunitatea romă din Soroca. De-a lungul anilor, a fost cunoscut pentru implicarea sa în păstrarea tradițiilor și pentru rolul de lider al comunității.