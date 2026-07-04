Un bărbat a murit, iar o șoferiță a fost reținută pentru 72 de ore în urma unui accident rutier produs astăzi în Chișinău.

Potrivit poliției, totul s-a întâmplat în jurul orei 12:50, pe strada Vasile Alecsandri. O femeie de 41 de ani, aflată la volanul unei mașini s-ar fi ciocnit cu o motocicletă condusă de un bărbat de 51 de ani.

În urma impactului, motocicleta a fost proiectată într-un automobil parcat.

A murit la spital

Motociclistul a fost preluat de echipajele medicale și transportat la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața, acesta decedând ulterior.

Pe caz a fost inițiat un proces penal, iar conducătoarea auto a fost reținută pentru 72 de ore.

Poliția continuă investigațiile.