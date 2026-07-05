Poliția Republicii Moldova a venit cu explicații după apariția în spațiul public a unor imagini video în care un polițist este surprins scoțând arma din dotare în timpul unei intervenții. Potrivit instituției, incidentul s-a produs pe 7 iunie, în satul Sărata Veche, raionul Fălești, iar arma a fost utilizată fără executarea vreunui foc de armă, în încercarea de a opri doi motocicliști care circulau cu viteză excesivă și ignorau somațiile polițiștilor.

Potrivit poliției, angajații a intervenit în acea zi după ce a fost sesizată despre un accident rutier în care șoferul implicat a părăsit locul faptei. În timpul documentării cazului, polițiștii au observat două motociclete care au trecut în repetate rânduri prin zonă cu viteză excesivă și fără plăcuțe de înmatriculare, punând în pericol siguranța traficului rutier.

Conducătorii motocicletelor au fost somați în repetate rânduri să oprească, însă au ignorat indicațiile polițistului și și-au continuat deplasarea.

După ce motocicliștii au trecut pentru a treia oară prin zonă cu viteză excesivă, polițistul a scos arma din dotare pentru a încerca să-i oprească. Poliția precizează că arma era asigurată, nu au fost trase focuri și nimeni nu a fost pus în pericol. Cu toate acestea, cei doi și-au continuat drumul.

Ulterior, pe 1 iulie, aceleași persoane au fost implicate într-o cursă ilegală între motociclete pe un drum din satul Sărata Veche. În urma unei coliziuni frontale, trei pasageri, inclusiv copii, au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

În urma verificărilor, poliția a stabilit că cei doi conducători ai motocicletelor nu dețin permis de conducere. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală.

În acest context, poliția face apel către părinți să nu permită copiilor să urce pe motociclete, avertizând că riscul producerii unor accidente grave sau chiar fatale este foarte ridicat.