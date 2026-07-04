Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat că o eventuală întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski ar putea avea loc la Moscova, doar în condițiile în care liderul ucrainean este pregătit să ia „decizii responsabile”.

Peskov a afirmat că Kremlinul ar saluta o vizită a lui Zelenski în Rusia, dacă aceasta ar reprezenta o confirmare a disponibilității pentru discuții serioase. El a amintit că Vladimir Putin și-a exprimat anterior deschiderea de a-l primi pe Zelenski la Moscova, transmite agenția oficială rusă Tass.

Oficialul rus a subliniat, totodată, că Moscova este capitala Federației Ruse și a respins ideea unei întâlniri în alte locații, precum Kostiantînivka, invocată anterior în discuțiile publice.

Vladimir Putin „nu ar avea nicio problemă să se întâlnească cu el acolo”

Reacția vine după ce președintele Volodimir Zelenski a respins afirmațiile Moscovei privind capturarea orașului Kostiantînivka, ironizând că, dacă localitatea ar fi cu adevărat sub control rus, atunci Vladimir Putin „nu ar avea nicio problemă să se întâlnească cu el acolo” pentru a discuta încheierea războiului.

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