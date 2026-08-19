Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a fost supus unei intervenții chirurgicale la picioare, după ce a suferit un inccident în timpul unei vacanțe petrecute cu familia. Operația a durat aproape șapte ore, iar, la această etapă, starea edilului este bună, anunță Primăria capitalei.

Ceban a revenit de urgență în țară după incident și a anunțat anterior că are nevoie de o intervenție chirurgicală, fără să spună însă cum s-a accidentat sau ce leziuni a suferit.

După operație, edilul a transmis un mesaj în care le-a mulțumit medicilor și celor care i-au transmis mesaje de susținere.

„Mulțumesc mult medicilor și tuturor vouă pentru gândurile bune. Eu doresc sănătate tuturor, dar și celor apropiați fiecăruia, indiferent cine ce opinie are”, a spus Ion Ceban.

Cum s-a accidentat Ion Ceban

Anterior, primarul a anunțat că și-a întrerupt vacanța și a revenit de urgență în țară după un „incident neplăcut”, în urma căruia a avut nevoie de o intervenție chirurgicală la picioare. Ceban nu a precizat cum s-a produs accidentul și nici ce leziuni a suferit.

O fotografie publicată de Podul.ro îl surprindea pe edil într-un scaun cu rotile, cu picioarele imobilizate. Imaginea nu a oferit însă informații despre natura leziunilor.

De ce a făcut publică informația

Ion Ceban a explicat că a anunțat despre accident pentru a evita speculațiile și informațiile neconfirmate apărute în spațiul public.

Deocamdată, Primăria nu a oferit detalii despre diagnosticul exact al edilului sau despre perioada de recuperare.

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