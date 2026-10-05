Noi imagini surprinse la vama Palanca arată urmările incidentului în care un angajat a fost rănit. Pasagerii aflați în autocar spun că au auzit o explozie, iar imediat după aceasta geamurile vehiculului s-au spart. Până în acest moment, autoritățile nu au raportat alte persoane rănite.

Incidentul produs la punctul de trecere a frontierei Palanca a provocat panică printre pasagerii unui autocar care se deplasa spre Odesa. Potrivit martorilor, aceștia se aflau în autocar în momentul în care s-a auzit o explozie.

Pasagerii spun că, în urma deflagrației, geamurile autocarului s-au spart, iar vehiculul a fost deteriorat.

autocar/ telegram

autocar/ telegram

autocar/ telegram

Un proiectil a căzut la vama Palanca

Astăzi, la vama Palanca-Maiaki-Udobnoe a căzut un proiectil în urma atacurilor Rusiei asupa Ucrainei.

În urma impactului cu solul, proiectilul a ricoșat și s-a proiectat într-un autobuz de rută care staționa în preajma barierei.

Citeste si : Incident la punctul de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe: un angajat a fost rănit, după ce un proiectil a căzut în zonă. Activitatea vamei, sistată - FOTO

Activitatea vamei, sistată

În urma incidentului, activitatea vamei a fost sistată. Serviciul Vamal, în comun cu Poliția de Frontieră, monitorizează în continuu situația, în vederea gestionării acesteia și mențin legătura cu autoritățile competente din Ucraina.

Cetățenii sunt îndemnați ca, să se abțină de la deplasările în această zonă, iar în cazul în care aud zgomote specifice dronelor sau explozii produse în apropierea frontierei, să își păstreze calmul, să se adăpostească într-un spațiu sigur, în interiorul locuințelor, și să urmărească exclusiv informațiile transmise de autorități.