Cetățenii Republicii Moldova vor putea primi direct pe telefon informări oficiale și recomandări din partea autorităților în cazul unor situații de criză. Un nou modul, denumit „Alerte”, va fi lansat în aplicația guvernamentală EVO pe 19 noiembrie, în cadrul Congresului Național de Reziliență.

Potrivit autorităților, modulul va oferi acces rapid la informații utile pentru pregătirea și gestionarea situațiilor de urgență, astfel încât oamenii să știe cum să acționeze înainte, în timpul și după o criză.

Ce informații vor găsi cetățenii în modulul „Alerte”

Noua funcționalitate va include un set de recomandări privind măsurile de siguranță în situații de criză, dar și informații practice pentru pregătirea populației.

Printre acestea se numără:

recomandări despre cum să te pregătești pentru o situație de criză și ce să faci în timpul și după aceasta;

lista obiectelor și lucrurilor necesare pentru pregătirea unui rucsac de urgență, destinat primelor 72 de ore;

numerele de telefon la care cetățenii pot apela pentru a solicita ajutor.

Modulul va putea fi accesat și fără semnătură electronică

Autoritățile precizează că modulul „Alerte” va putea fi accesat direct din aplicația EVO, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să se autentifice cu semnătură electronică.

Pentru a primi notificările transmise de autorități, cetățenii trebuie să activeze notificările pentru aplicația EVO în setările telefonului. De asemenea, este necesară o conexiune la internet.

Cum poți accesa noua funcționalitate

Cetățenii sunt îndemnați să descarce aplicația EVO sau să o actualizeze înainte de 19 noiembrie, pentru a putea accesa modulul „Alerte” din prima zi de la lansare.

Aplicația poate fi descărcată gratuit din App Store și Google Play, prin intermediul paginii oficiale: https://evo.gov.md/v1/install.

Cutremurul de 5,7 din Vrancea, resimțit în Moldova cu o intensitate de până la 5 grade

Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs miercuri dimineață în zona seismică Vrancea din România, a fost resimțit și în Republica Moldova, unde intensitatea seismică a ajuns la 5 grade. Deși aparatele de monitorizare au înregistrat mișcări seismice timp de aproximativ trei minute, oamenii au simțit efectiv cutremurul doar circa 15 secunde.

Citeste si : Cutremurul de 5,7 din Vrancea, resimțit în Moldova cu o intensitate de până la 5 grade. Cât timp a durat seismul

IGSU nu a înregistrat solicitări de ajutor

La dispeceratele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nu au fost înregistrate solicitări de ajutor din partea cetățenilor, prin intermediul Serviciului 112, după cutremurul din această dimineață.

Citeste si : IGSU nu a înregistrat solicitări de ajutor, după cutremurul din Vrancea, resimțit în Moldova. Ce recomandă salvatorii în caz de seism