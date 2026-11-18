Camerele de supraveghere din mai multe localități din Republica Moldova și România au surprins efectele cutremurului. Înregistrările surprind ușoarele mișcări ale clădirilor și obiectelor de pe străzi, dar și balansul unor obiecte din interiorul locuințelor.

Filmările surprind efectele seismului atât în spațiile publice, cât și în interiorul locuințelor. În unele imagini se observă mișcări ușoare ale copacilor de pe străzi, iar în altele se vede cum se balansează lustrele și obiectele din încăperi.

Imaginile au fost realizate în mai multe localități din Republica Moldova și România și au fost distribuite pe rețelele de socializare.

Cutremur puternic în România, cu magnitudinea estimată de 5,7 pe scara Richter, resimțit și în Moldova

În această noapte, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, România, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,7, la o adâncime de aproximativ 107 km. Cutremurul a fost resimțit și pe teritoriul Republicii Moldova.

Centrul Național de Management al Crizelor a activat mecanismul de raportare al Celulei de criză și coordonează colectarea informațiilor de la instituțiile responsabile pentru evaluarea situației și identificarea eventualelor consecințe.

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