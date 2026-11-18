Un cutremur puternic, produs în România, a zguduit și Republica Moldova în această noapte. Efectele s-au simţit în mai multe zone ale ţării, inclusiv în Chișinău.

UPDATE 03:20 CNMC a activat mecanismul de raportare al Celulei de criză

În această noapte, 18 noiembrie 2026, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, România, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,7, la o adâncime de aproximativ 107 km. Cutremurul a fost resimțit și pe teritoriul Republicii Moldova.

Centrul Național de Management al Crizelor a activat mecanismul de raportare al Celulei de criză și coordonează colectarea informațiilor de la instituțiile responsabile pentru evaluarea situației și identificarea eventualelor consecințe.

Nu sunt raportate victime

La această oră, nu sunt raportate victime. Autoritățile sunt pregătite să intervină în caz de necesitate.

Măsuri pentru cetățeni în caz de cutremur

Reamintim cetățenilor câteva măsuri simple de siguranță în cazul unui cutremur:

Dacă sunteți în interior, rămâneți acolo până la oprirea mișcării, protejați-vă capul și adăpostiți-vă sub o masă solidă, dacă este posibil. Evitați ferestrele și obiectele care pot cădea. Nu vă grăbiți spre ieșire și nu folosiți ascensorul în timpul unui cutremur. Dacă sunteți afară, îndepărtați-vă de clădiri, copaci și cabluri electrice. Dacă sunteți la volan, opriți într-un loc sigur și rămâneți în mașină până la încetarea mișcării. Verificați dacă în jur există eventuale pericole, precum obiecte deteriorate, cabluri căzute sau scurgeri de gaze. Nu intrați în clădiri avariate. Păstrați-vă calmul și apelați 112 dacă vă confruntați cu o situație care vă pune în pericol siguranța sau care necesită intervenția imediată a serviciilor de urgență.

Ştire inițială

cutremur / google

Potrivit informațiilor afișate de o platformă de monitorizare seismică, pe Google Play, cutremurul ar fi fost estimat cu o magnitudine de 6,5 și s-a produs la ora 02:49.

Seismul a fost resimțit și în Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Croația, Turcia, Grecia, Ungaria, Kosovo, Muntenegru, Polonia, Rusia, România, Slovacia, Serbia, Ucraina, Macedonia de Nord și Albania.

INFP România: Seismul a fost de 5,7 pe scara Richter

Un cutremur de 5,7 pe scara Richter a fost înregistrat în România, miercuri dimineață, la ora 02:49, conform Institutului Național de Fizică a Pământului.

Seismul a avut loc în Covasna, la o adâncime ce 107,1 km, și a fost resimțit în mai multe țări.

Conform INFP, cutremurul s-a produs la 44 km est de Sfântu-Gheorghe, 61 km est de Brașov, 66 km sud de Focșani, 84 km de Buzău, 92 km de Bacău.

Cel mai puternic seism din ultimii opt ani

Acesta este cel mai puternic cutremur din zona Vrancea care a avut loc din 28 octombrie 2018, care a avut magnitudinea de 5,8.