Tânărul de 21 de ani care a fost spulberat de o mașină pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Grigoe Vieru din Chișinău, se află în continuare în stare extrem de gravă.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Institutului de Medicină Urgentă, starea tânărului rămâne neschimbată.

Șoferul care a lovit pietonii, plasat în arest

Șoferul de 25 de ani care a lovit pietonii a fost plasat în arest pentru 30 de zile, la trei zile de la accident. Acesta și-a recunoscut vina, însă nu a explicat de ce s-a urcat la volan fără permis și sub influența drogurilor.

Cum s-a produs tragedia

Accidentul grav s-a produs la 10 noiembrie curent, pe o trecere de pietoni de pe bulevardul Grigore Vieru din capitală. Tânărul de 25 de ani i-a lovit în plin pe cei doi pietoni, după care a abandonat mașina, care era închiriată, și a fugit de la locul accidentului. Acesta a fost reținut și încătușat după mai bine de patru ore de căutări. Între timp, una dintre victime, o femeie de 30 de ani, a murit la spital, chiar în acea seară, iar cealaltă, un tânăr de 21 de ani, se afla în stare extrem de gravă la reanimare.