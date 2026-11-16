Președintele american Donald Trump a declarat luni că, în opinia lui, liderul rus Vladimir Putin „dă înapoi” în războiul din Ucraina, adăugând că „sincer să fiu, el ar putea fi mult mai dur”.

Trump a făcut acest anunț înainte de a pleca către Asia, unde se va întâlni joi, în orașul chinez Shenzhen, cu omologii săi rus Vladimir Putin și chinez Xi Jinping.

Declarația președintelui SUA vine la doar o lună după ce Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a confirmat că peste 15.000 de civili au fost uciși și răniți în Ucraina în primele opt luni ale acestui an.

„Putin dă puțin înapoi în privința Ucrainei. Sincer să fiu, el ar fi putut fi mult mai dur”, le-a spus Trump reporterilor, potrivit Reuters și The Independent.

Oficiul ONU pentru Drepturile Omului a constatat că, în medie, peste 400 de civili au fost uciși sau răniți în fiecare săptămână în Ucraina – o creștere de 55% față de aceeași perioadă din 2025.

Trump a mai spus luni că intenționează să discute despre războiul Rusiei în Ucraina în cadrul întâlnirii istorice privind armamentul nuclear cu Xi Jinping și Vladimir Putin.

„Vom discuta despre subiectul meu preferat, Ucraina. Ucraina pierde Ucraina”, a declarat Trump presei la Casa Albă luni dimineață, înainte de a pleca în vizita lui în Asia, unde va participa la două summituri.

„Rusia pierde 25.000 de soldați pe lună. Așa că vom discuta despre asta”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Înaintea reuniunii din China, Kievul se teme că invazia Rusiei în Ucraina s-ar putea să nu fie deloc abordată în cadrul discuțiilor, în ciuda faptului că, potrivit unor informații, Putin și-ar dori acest lucru.

Posibilă întâlnire și cu Kim Jong Un

Președintele american a mai anunțat luni că s-ar putea întâlni și cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în China.

„Vom fi cu președintele Xi, ne vom întâlni și cu președintele Putin și s-ar putea să ne întâlnim și cu Kim Jong Un”, le-a mai spus Trump jurnaliștilor, la Casa Albă.

Întrebat unde ar putea avea loc această întâlnire surpriză cu liderul nord-coreean, președintele american a spus că acesta „ar putea veni” în China, dar că „depinde de președintele Xi”.

Donald Trump va merge la Manila, unde va participa miercuri la summitul națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), înainte de a se îndrepta spre Shenzhen, în China, pentru a fi prezent joi la summitul APEC, care reunește cele 21 de țări din Asia-Pacific.

Pe marginea acestei reuniuni, Trump urmează să se întâlnească cu președinții chinez și rus, în cadrul unui summit trilateral fără precedent, notează AFP și Agerpres.

Potrivit Casei Albe, cei trei lideri vor discuta chestiuni legate de proliferarea nucleară, precum și despre războiul din Orientul Mijlociu declanșat în februarie de bombardamentele israeliene și americane asupra Iranului.

Moscova subliniază importanța extraordinară a summitului din China

Anterior în cursul zilei de luni, Kremlinul a subliniat importanța extraordinară și semnificația profund simbolică a summitului trilateral dintre președinții Rusiei, Chinei și Statelor Unite, de la Shenzhen.

„Semnificația și importanța simbolică a acestei întâlniri nu pot fi subestimate”, a declarat Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin.

Ușakov a declarat că decizia de a organiza întâlnirea a fost luată în lumina „alianței care a unit țările noastre în timpul celui de-al Doilea Război Mondial”.

„Această întâlnire este necesară. Agenda sa și textul unei declarații comune sunt în curs de elaborare”, a adăugat el.

Cei trei lideri sunt așteptați să discute chestiuni legate de armele nucleare, Beijingul prezentând întâlnirea drept o oportunitate pentru „discuții aprofundate privind menținerea păcii mondiale și promovarea stabilității strategice în relațiile dintre marile puteri”.

Europa și Ucraina se tem că Rusia ar putea încerca să impună un fel de o „nouă Ialtă”, cu referire la conferința din 1945 în care liderii Uniunii Sovietice, Statelor Unite și Regatului Unit au împărțit continentul european în sfere de influență, decizie care a pus bazele Războiului Rece.

Kremlinul nu a comentat afirmația lui Zelenski despre propunerea privind SUA făcută în spatele ușilor închise

Tot luni, Kremlinul a refuzat să comenteze declarațiile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat că Statele Unite i-au propus Ucrainei să cedeze teritorii în schimbul aderării Kievului la NATO pentru a pune capăt războiului, a mai relatat AFP.

„Ne menținem, ca și până acum, poziția conform căreia este inadecvat să divulgăm detalii despre discuțiile care au loc între noi și americani, în interesul procesului de pace”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, în cadrul conferinței sale zilnice.

Reprezentantul Kremlinului a fost întrebat dacă o posibilă aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică – un scenariu respins constant de către Moscova – a fost discutată în timpul discuțiilor cu negociatorii americani și care este poziția Rusiei în această privință.

Săptămâna trecută, delegațiile Rusiei și Ucrainei au purtat negocieri directe timp de două zile la Abu Dhabi (capitala Emiratelor Arabe Unite), cu medierea Statelor Unite, primele astfel de discuții de peste opt luni.

După participarea la aceste întâlniri, emisarii președintelui american Donald Trump au mers la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, apoi la Dublin pentru a se întâlni cu Volodimir Zelenski.

„Americanii au ridicat întrebarea: «Ce s-ar întâmpla dacă Ucraina s-ar alătura NATO? S-ar retrage Ucraina din Donbas?». A fost pentru prima dată când a fost lansată această întrebare”, a spus Zelenski, după întâlnirea cu emisarii americani.

Kievul controlează încă o parte din regiunea Donețk (est), situată în Donbas, o zonă industrială pe care armata rusă încearcă să o cucerească în totalitate.

Zelenski și-a reafirmat poziția conform căreia „Ucraina nu va retrage și nu va ceda niciun teritoriu teroriștilor” și nu va accepta un statut de neutralitate, scrie hotnews.ro