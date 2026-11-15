Reporterul PRO TV a surprins primele imagini cu liderul separatist Vadim Krasnoselski în timp ce părăsea Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Acesta a evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Întâmpinat cu întrebări incomode la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, liderul separatist Vadim Krasnoselski a evitat să ofere explicații despre revenirea sa în Republica Moldova și dacă pe numele său a fost deschis un dosar penal. Acesta a preferat să păstreze tăcerea, nu a oferit nicio explicație și s-a îndreptat spre o mașină cu numere de înmatriculare moldovenești, cu care a plecat ulterior.

Momentul nu a trecut neobservat nici de activiștii veniți la aeroport. Unul dintre aceștia l-a numit „criminal”, însă Krasnoselski nu a reacționat și și-a continuat drumul.

Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a revenit în Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău în această seară. La mai bine de două ore de la aterizarea aeronavei cu care ar fi venit, acesta a fost dus în sala VIP și ar fi fost audiat de SIS.

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Chișinăul anunțase că îi va interzice să părăsească Republica Moldova

Revenirea lui Krasnoselski are loc în contextul în care, pe 5 noiembrie, autoritățile constituționale de la Chișinău au anunțat că îi va fi aplicată interdicția de a părăsi Republica Moldova.

Decizia a fost anunțată după ce liderul separatist de la Tiraspol a mers la Moscova, unde a primit din partea președintelui rus Vladimir Putin Ordinul de Onoare al Federației Ruse. Cu acea ocazie, Krasnoselski a declarat că regiunea transnistreană face parte din lumea rusă.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat oficial cum a ajuns acesta la Moscova și nici dacă a călătorit prin Aeroportul Internațional Chișinău.

Putin l-a decorat înainte de încheierea celui de-al doilea mandat

Distincția acordată de Vladimir Putin vine cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al lui Vadim Krasnoselski. Așa-numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie.

Amintim că Vadim Krasnoselski nu deține o funcție recunoscută de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, regiunea transnistreană fiind parte a teritoriului țării, aflată în afara controlului constituțional al Chișinăului.

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