Reporterul PRO TV a surprins primele imagini cu liderul separatist Vadim Krasnoselski în timp ce părăsea Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Acesta a evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.
Întâmpinat cu întrebări incomode la Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, liderul separatist Vadim Krasnoselski a evitat să ofere explicații despre revenirea sa în Republica Moldova și dacă pe numele său a fost deschis un dosar penal. Acesta a preferat să păstreze tăcerea, nu a oferit nicio explicație și s-a îndreptat spre o mașină cu numere de înmatriculare moldovenești, cu care a plecat ulterior.
Momentul nu a trecut neobservat nici de activiștii veniți la aeroport. Unul dintre aceștia l-a numit „criminal”, însă Krasnoselski nu a reacționat și și-a continuat drumul.
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a revenit în Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău în această seară. La mai bine de două ore de la aterizarea aeronavei cu care ar fi venit, acesta a fost dus în sala VIP și ar fi fost audiat de SIS.
Chișinăul anunțase că îi va interzice să părăsească Republica Moldova
Revenirea lui Krasnoselski are loc în contextul în care, pe 5 noiembrie, autoritățile constituționale de la Chișinău au anunțat că îi va fi aplicată interdicția de a părăsi Republica Moldova.
Decizia a fost anunțată după ce liderul separatist de la Tiraspol a mers la Moscova, unde a primit din partea președintelui rus Vladimir Putin Ordinul de Onoare al Federației Ruse. Cu acea ocazie, Krasnoselski a declarat că regiunea transnistreană face parte din lumea rusă.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat oficial cum a ajuns acesta la Moscova și nici dacă a călătorit prin Aeroportul Internațional Chișinău.
Putin l-a decorat înainte de încheierea celui de-al doilea mandat
Distincția acordată de Vladimir Putin vine cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al lui Vadim Krasnoselski. Așa-numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie.
Amintim că Vadim Krasnoselski nu deține o funcție recunoscută de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, regiunea transnistreană fiind parte a teritoriului țării, aflată în afara controlului constituțional al Chișinăului.