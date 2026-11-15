Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a revenit în Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, însă nu a părăsit deocamdată aerogara. La mai bine de două ore de la aterizarea aeronavei cu care ar fi venit, acesta s-ar afla în sala VIP și ar fi audiat de SIS.
UPDATE 19:56 „Confirmăm aterizarea lui Vadim Krasnoselski la Chișinău. După procedurile de control, acesta va suporta consecințele incidentului recent de la Moscova, inclusiv interdicția de a ieși din țară prin punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova timp de cinci ani”, a menționat purtătorul de cuvânt al Guvernului,Dumitru Ciorici.
UPDATE 19:50 Potrivit surselor pro TV e audiat de SIS chiar in interiorul zonei VIP.
UPDATE 19:11 Vadim Krasnoselski a fost escortat la etajul doi, unde se află birourile pentru audieri.
Știrea inițială
Deocamdată, nu este clar de ce Krasnoselski nu a ieșit din aeroport și nici dacă acesta urmează să fie supus unor verificări suplimentare.
Chișinăul anunțase că îi va interzice să părăsească Republica Moldova
Revenirea lui Krasnoselski are loc în contextul în care, pe 5 noiembrie, autoritățile constituționale de la Chișinău au anunțat că îi va fi aplicată interdicția de a părăsi Republica Moldova.
Decizia a fost anunțată după ce liderul separatist de la Tiraspol a mers la Moscova, unde a primit din partea președintelui rus Vladimir Putin Ordinul de Onoare al Federației Ruse. Cu acea ocazie, Krasnoselski a declarat că regiunea transnistreană face parte din lumea rusă.
Deocamdată, autoritățile nu au comunicat oficial cum a ajuns acesta la Moscova și nici dacă a călătorit prin Aeroportul Internațional Chișinău.
Putin l-a decorat înainte de încheierea celui de-al doilea mandat
Distincția acordată de Vladimir Putin vine cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al lui Vadim Krasnoselski. Așa-numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie.
Amintim că Vadim Krasnoselski nu deține o funcție recunoscută de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, regiunea transnistreană fiind parte a teritoriului țării, aflată în afara controlului constituțional al Chișinăului.
Sursa video/foto: Realitatea.md