Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a revenit în Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, însă nu a părăsit deocamdată aerogara. La mai bine de două ore de la aterizarea aeronavei cu care ar fi venit, acesta s-ar afla în sala VIP și ar fi audiat de SIS.

UPDATE 19:56 „Confirmăm aterizarea lui Vadim Krasnoselski la Chișinău. După procedurile de control, acesta va suporta consecințele incidentului recent de la Moscova, inclusiv interdicția de a ieși din țară prin punctele de trecere a frontierei de stat ale Republicii Moldova timp de cinci ani”, a menționat purtătorul de cuvânt al Guvernului,Dumitru Ciorici.

UPDATE 19:50 Potrivit surselor pro TV e audiat de SIS chiar in interiorul zonei VIP.

UPDATE 19:11 Vadim Krasnoselski a fost escortat la etajul doi, unde se află birourile pentru audieri.

Știrea inițială

Deocamdată, nu este clar de ce Krasnoselski nu a ieșit din aeroport și nici dacă acesta urmează să fie supus unor verificări suplimentare.

Krasnoselski/ Realitatea.md

Chișinăul anunțase că îi va interzice să părăsească Republica Moldova

Revenirea lui Krasnoselski are loc în contextul în care, pe 5 noiembrie, autoritățile constituționale de la Chișinău au anunțat că îi va fi aplicată interdicția de a părăsi Republica Moldova.

Decizia a fost anunțată după ce liderul separatist de la Tiraspol a mers la Moscova, unde a primit din partea președintelui rus Vladimir Putin Ordinul de Onoare al Federației Ruse. Cu acea ocazie, Krasnoselski a declarat că regiunea transnistreană face parte din lumea rusă.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat oficial cum a ajuns acesta la Moscova și nici dacă a călătorit prin Aeroportul Internațional Chișinău.

Putin l-a decorat înainte de încheierea celui de-al doilea mandat

Distincția acordată de Vladimir Putin vine cu puțin timp înainte de încheierea celui de-al doilea mandat al lui Vadim Krasnoselski. Așa-numitele alegeri prezidențiale din regiunea transnistreană sunt programate pentru 13 decembrie.

Amintim că Vadim Krasnoselski nu deține o funcție recunoscută de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, regiunea transnistreană fiind parte a teritoriului țării, aflată în afara controlului constituțional al Chișinăului.

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Sursa video/foto: Realitatea.md