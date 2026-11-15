Bulgaria anunță o schimbare de direcție în politica sa față de Ucraina. Premierul Rumen Radev a declarat că Sofia nu va mai furniza armament și muniție din stocurile armatei ucrainene și că nu dispune de resursele financiare necesare pentru a participa la noi mecanisme europene de sprijin financiar pentru Kiev. Totuși, Bulgaria nu se va opune ajutorului oferit de celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Declarațiile au fost făcute vineri, 13 noiembrie, în fața jurnaliștilor, în marja summitului informal al Uniunii Europene de la Dublin, relatează presa internațională.

Sofia invocă deficitul bugetar

Întrebat despre posibilitatea ca Bulgaria să participe la un nou mecanism european de împrumuturi pentru Ucraina, inclusiv în calitate de garant, Rumen Radev a explicat că țara se confruntă cu dificultăți financiare și se află sub procedura europeană privind deficitul excesiv.

Premierul a precizat că Sofia nu intenționează să blocheze inițiativele celorlalte state membre pentru susținerea financiară a Kievului, însă nu își poate asuma noi angajamente financiare în actualele condiții bugetare.

Radev a criticat, totodată, continuarea sprijinului militar pentru Ucraina și a respins conceptul de „pace prin forță”. În opinia sa, prelungirea asistenței militare riscă să ducă la noi victime, distrugeri și la escaladarea conflictului.

Ce condiții pune Bulgaria pentru ajutorul destinat Ucrainei

Deși exclude noi contribuții militare, Sofia lasă deschisă posibilitatea unui sprijin cu caracter umanitar și civil.

Rumen Radev a subliniat că în Ucraina trăiește una dintre cele mai mari comunități istorice de etnici bulgari din afara granițelor țării sale. O parte importantă a acesteia este concentrată în regiunea Odesa.

În acest context, premierul a declarat că Bulgaria ar putea accepta mecanisme prin care eventualele contribuții să fie direcționate exclusiv către ajutor umanitar, infrastructura energetică, refacerea alimentării cu electricitate și servicii medicale.

De asemenea, dacă Sofia va participa la garantarea unui eventual împrumut european pentru Ucraina, va solicita ca o parte din fonduri să ajungă la comunitatea bulgară din această țară.

Bulgaria renunță treptat la sprijinul militar pentru Kiev

Declarațiile premierului vin după ce, la 21 octombrie, guvernul de la Sofia a decis să nu mai finanțeze achizițiile de arme letale pentru Ucraina prin intermediul Fondului European pentru Pace, limitând contribuțiile viitoare la asistența non-militară, potrivit Agenției de Știri din Bulgaria.

Schimbarea de politică vine după ce Bulgaria a fost, în anii precedenți, unul dintre furnizorii importanți de muniție de artilerie de standard sovietic pentru armata ucraineană.

În iulie, Rumen Radev a retras Bulgaria din „Coaliția celor dispuși”, inițiativă condusă de Marea Britanie și Franța pentru susținerea Ucrainei, argumentând că războiul trebuie încheiat prin negocieri diplomatice.

Prin cele mai recente declarații, Sofia își reafirmă poziția: nu mai dorește să contribuie la înarmarea Ucrainei și condiționează orice eventual sprijin financiar de utilizarea fondurilor în scopuri civile și umanitare, scrie Digi24.