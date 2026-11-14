În loc să fie spații sigure, unele treceri de pietoni devin scene ale tragediilor. Este și cazul bulevardului Grigore Vieru din capitală, unde, de la începutul anului, un om a murit, iar alți 10 au fost răniți pe treceri de pietoni. Pentru a preveni noi tragedii, câțiva locatari din preajmă cer autorităților să intervină. Va investiga situația și Oficiul Avocatului Poporului, în timp ce autoritățile locale susțin că infrastructura este sigură, dar admit că ar putea avea loc discuții suplimentare.

Ce ați văzut în aceste imagini sunt trei accidente extrem de grave, toate produse pe trecerile de pietoni de pe bulevardul Grigore Vieru, la o distanță de doar câteva luni între ele. Ultimul, din 10 noiembrie, s-a soldat cu moartea unei femei de 30 de ani. Potrivit poliției, la volan se afla un șofer drogat și fără permis. O altă victimă a acestui accident încă luptă pentru viață. Locuitorii din preajma bulevardului spun că și ei au fost, deseori, la un pas de a fi loviți de mașini sau chiar accidentați.

„Acolo-s două semafoare, pe mine și la semafor mai nu m-a călcat mașina, eu am traumă de cinci luni.”

Datele oferite de poliție pentru PRO TV arată că, în acest an, numărul accidentelor cu implicarea pietonilor pe acest bulevard este în creștere. Au fost opt cazuri, care s-au soldat cu un deces și zece persoane rănite. Locuitorii din zonă trăiesc zilnic cu frica de a nu ajunge și ei în această statistică sumbră.

„Eu personal de trei ori, dimineață chiar, pe trecerea de pietoni, trebuie să aștept câteva minute, de parcă cerșesc. De trei ori au fost situații ca mergeau cu o așa viteză că cineva stătea în fața mea a făcut „AAA”, de frică.”

„2-3 ori, într-adevăr, a fost pericol ca să fiu și eu lovită de mașină și pe aceeași bandă unde merg troleibuzele.”

Oamenii cer intervenția autorităților, mai ales pentru trecerile pietonale nedirijate de semafor, precum cea pe care s-a produs impactul fatal.

„Cu copilul este imposibil de trecut pe aici. Eu trec regulamentar, aștept toate mașinile să oprească, dar ce se întâmplă? Ei încep să vorbească urât, să strige.”

„Ceea ce dorim noi este ca să fie luate măsuri urgente acum. Nu vreodată și nu în proiecte, dar acum. Ori această trecere să fie scoasă, ori ceva să instaleze acolo, dar trebuie reacție urgentă pentru că în câteva luni cinci oameni loviți este prea mult.”

Și Oficiul Avocatul Poporului a remarcat că pe acest bulevard se repetă des astfel de accidente grave. Instituția a anunțat că s-a autosesizat pentru a verifica dacă infrastructura pietonală este sigură și ce intervenții sunt necesare pentru a preveni noi tragedii.

Și specialistul în inginerie civilă și siguranță rutieră, Ilie Bricicaru, consideră că este nevoie de o analiză riguroasă a fiecărui accident, produs în ultimii trei ani, pe acest tronson de drum.

Ilie BRICICARU, SPECIALIST ÎN INGINERIE CIVILĂ ȘI SIGURANȚĂ RUTIERĂ: „Primăria municipiului Chișinău și poliția erau obligate să facă asemenea analize, potrivit Legii nr. 350 din 2023 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere, iar mai nou această obligație aparține la ANTA.”

Această analiză, spune expertul, trebuie să stabilească inclusiv dacă toate trecerile de pietoni sunt amplasate corect, ce distanță sunt între ele și dacă șoferii le pot observa în timp util. În cazul în care nu sunt sigure și necesare, să fie lichidate, propune expertul. Iar cele care rămân să fie și mai bine securizate.

Ilie BRICICARU, SPECIALIST ÎN INGINERIE CIVILĂ ȘI SIGURANȚĂ RUTIERĂ: „Putem vorbi despre limitatoare de viteză, semafoare cu buton sau alte soluții de calmare a traficului, astfel încât deplasarea cu viteză excesivă să devină imposibilă.”

De cealaltă parte, Direcția Generală Mobilitate Urbană susține că acest sector de drum este suficient de vizibil, iar marcajele și indicatoarele corespund cerințelor.

Veronica BALTAG, PURTĂTOARE DE CUVÂNT A DIRECȚIEI GENERALE MOBILITATE URBANĂ: „Pe sectorul vizat de drum, vizibilitatea este de aproximativ 200 de metri, ceea ce le permite participanților la trafic să observe situația rutieră și să reacționeze la timp pentru a evita un pericol. Marcajele sunt reînnoite și vizibile, iar toate trecerile pentru pietoni fără semafor au contur reflectorizant pentru a putea fi observate mai ușor, inclusiv noaptea sau pe vreme nefavorabilă.”

Cu toate acestea, funcționara a precizat că se va discuta suplimentar despre ce alte măsuri pot fi luate pentru acest sector de drum. Am încercat să obținem un comentariu și de la Agenția Națională Transport Auto, însă reprezentanții instituției nu ne-au răspuns la apeluri.