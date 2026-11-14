Zborurile din Statele Unite ar putea fi din nou afectate de blocaje la nivel național dacă sistemul învechit de control al traficului aerian nu va fi modernizat urgent. Avertismentul vine din partea secretarului american al Transporturilor, Sean Duffy, după pana de comunicații care a paralizat vineri aviația americană și a dus la anularea a aproape 10.000 de zboruri.

Într-o conferință de presă organizată la Casa Albă, oficialul a declarat că Statele Unite au în continuare „cel mai sigur spațiu aerian din lume”, însă a avertizat că infrastructura actuală nu mai poate garanta funcționarea fără întreruperi a sistemului.

Potrivit lui Duffy, incidente similare s-ar putea repeta dacă Congresul nu va aproba fondurile necesare pentru modernizarea rețelei de control al traficului aerian.

„Nu ne-am gândit că vom avea o astfel de pană. Sistemele implementate au menținut pe toată lumea în siguranță — toată lumea a aterizat. Putem să analizăm ce a mers prost, să repornim sistemul și să mergem mai departe. Dar vor mai exista astfel de pene. Vor mai fi și altele, dacă poporul american și Congresul nu ne spun să construim”, a declarat secretarul Transporturilor.

Acesta a cerut alocarea a 50 de miliarde de dolari pentru o modernizare completă a sistemului.

Ce a provocat blocajul în aviația americană

Sean Duffy a explicat că sistemul de control al traficului aerian, gestionat de Administrația Federală a Aviației (FAA), este extrem de învechit. Routerele și comutatoarele de telecomunicații s-ar fi supraîncărcat cu date, transmițând informații incoerente către centrele radar.

Autoritățile americane au precizat că, până în prezent, nu există indicii privind un atac cibernetic. O anchetă tehnică este însă în desfășurare pentru a stabili cauza exactă a defecțiunii care a afectat simultan sistemele de comunicații.

În urma penei, FAA a impus vineri o interdicție de decolare la nivel național, care a durat mai bine de patru ore. Măsura a provocat haos pe aeroporturi, iar până sâmbătă au fost anulate aproape 10.000 de zboruri către și dinspre Statele Unite, potrivit datelor Flightradar24, transmite Hotnews.