Șoferul de 25 de ani, suspectat că a provocat accidentul grav de pe bulevardul Grigore Vieru din Chișinău a fost plasat în arest pentru 30 de zile în penitenciar. Decizia a fost luată acum câteva minute de magistrații de la Judecătoria Ciocana.

La ieșirea din sala de judecată, șoferul și-a recunoscut vina, dar nu a oferit explicații despre faptul că a fugit de la locul impactului.



Contactați de PRO TV, purtătorul de cuvânt al Institutului de Medicină Urgentă, ne-a comunicat că starea tânărului de 21 de ani este în continuare extrem de gravă.

Cum s-a produs accidentul

Accidentul s-a produs în jurul orei 5 seara, pe bulevardul Grigore Vieru din capitală, în apropiere de maternitatea nr 2. Cele două victime traversau pe trecerea de pietoni, susține poliția, într-un comunicat de presă, dar și unii martori. Impactul a fost atât de puternic, încât pietonii au fost aruncați la câțiva metri distanță, dar și într-o mașină care circula în preajmă. Pe capota automobilului a rămas o denivelare vizibilă.

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Șoferul a părăsit locul impactului și a fost reținut după câteva ore de căutări

Șoferul care a provocat accidentul grav de pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală, în urma căruia o femeie a murit, iar un tânăr a ajuns la terapie intensivă, a fost localizat și reținut de polițiști.

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Mărturia unei persoane care a văzut cum mașina a lovit cei doi pietoni

Impactul a fost atât de puternic, încât pietonii au fost aruncați la câțiva metri distanță, dar și într-o mașină care circula în preajmă. Pe capota automobilului a rămas o denivelare vizibilă. Un martor a declarat că acesta ar fi circulat cu viteză excesivă.

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