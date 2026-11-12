Premierul Vasile Tofan transmite un mesaj angajaților din instituțiile de forță, în contextul discuțiilor privind reforma sistemului de pensii speciale. Șeful Executivului a declarat că Guvernul a auzit nemulțumirile și îngrijorările angajaților și că anumite propuneri vor fi recalibrate înainte de prezentarea unei versiuni finale a reformei.

Potrivit premierului, activitatea angajaților din structurile de forță presupune sacrificii, program de muncă în timpul nopții și în weekend, perioade îndelungate departe de familie, dar și riscuri profesionale semnificative.

„Rămânem fideli principiului că angajații din structurile de forță trebuie să aibă beneficii suplimentare în ceea ce privește pensiile speciale”, a declarat Vasile Tofan.

Premierul a recunoscut că reforma a generat anxietate în rândul angajaților și a dat asigurări că autoritățile vor ține cont de preocupările acestora.

„V-am auzit, vă înțelegem. Recalibrăm anumite lucruri acum și vom reveni cu o propunere finală privind reforma sectorului de pensii speciale, pentru a găsi echilibrul între un sistem mai echitabil și sustenabil, pe care să ni-l putem permite, și păstrarea oamenilor în sistem”, a afirmat șeful Executivului.

Vasile Tofan a subliniat că obiectivul Guvernului nu este să determine angajații să părăsească sistemul, ci să creeze condiții pentru menținerea acestora în structurile de forță.

„Până la urmă, scopul nostru este să păstrăm oamenii în sistem, nu să-i încurajăm să plece”, a conchis premierul.

Vârsta de pensionare pentru angajații din structurile de forță ar putea crește treptat

Anterior, autoritățile din Republica Moldova au propus o reformă a sistemului de pensii pentru angajații din structurile de forță și funcționarii cu statut special. Modificările vizează majorarea treptată a vârstei de pensionare până la 50 de ani, urmând să fie aplicate etapizat începând cu 1 ianuarie 2027.

Din categoria funcționarilor cu statut special fac parte angajații Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării, Serviciului de Informații și Securitate, Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Centrului Național Anticorupție și Administrației Naționale a Penitenciarelor.

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