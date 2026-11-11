Un accident rutier cu implicarea unei autospeciale de poliție s-a produs în această seară, pe strada Sarmizegetusa din capitală. În urma impactului, doi angajați ai poliției au fost răniți și transportați la spital.

Potrivit poliției capitalei, preliminar s-a stabilit că echipajul se deplasa la o chemare când a fost lovit de un BMW. Șoferul acestuia ar fi ieșit din curtea unui imobil fără să acorde prioritate autospecialei.

Autospeciala avea pornite girofarurile și semnalele sonore

Din imaginile video publicate de Poliție se vede că autospeciala avea pornite girofarurile și semnalele sonore înainte de impact. Totodată, imaginile surprind momentul în care BMW-ul nu cedează trecerea autospecialei, iar în urma coliziunii, mașina de poliție este proiectată într-un alt automobil.

Doi polițiști, transportați la spital

Doi angajați ai Poliției au fost preluați de ambulanță și transportați la spital.

Pe caz a fost inițiată o anchetă.