Două rachete de croazieră de tip Banderol (S8000) au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova, în dimineața zilei de astăzi, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Informația a fost comunicată de Ministerul Apărării.

Potrivit instituției, prima rachetă a traversat frontiera de stat la ora 06:04, din direcția localității Iaski, regiunea Odesa, Ucraina, spre localitatea Tudora, raionul Ștefan Vodă. Aceasta a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova la ora 06:09, îndreptându-se spre localitatea Starocazacie din regiunea Odesa.

Cea de-a doua rachetă a intrat în spațiul aerian național la ora 06:06, din direcția localității Lîmanske, regiunea Odesa, având traiectoria spre localitatea Pervomaisc, din segmentul transnistrean. Aceasta a părăsit teritoriul aerian al țării la ora 06:10, în direcția localității Razdelna, Ucraina.

Incident similar în luna august

Nu este prima dată când o rachetă de tip Banderol (S8000) pătrunde în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Un incident similar a fost raportat pe 17 august 2026.