Polițiștii au identificat și reținut bărbatul care a închiriat automobilul implicat în accidentul rutier. Acesta le-a declarat organelor de drept că, ulterior, a transmis mașina unui tânăr, a cărui fotografie a fost făcută publică de Poliție.

Potrivit organelor de drept, bărbatul a fost identificat în urma măsurilor operative întreprinse și a fost audiat. În cadrul discuțiilor cu polițiștii, acesta a comunicat că nu el se afla la volan, ci că a dat automobilul în posesia tânărului.

În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni pentru a stabili unde se află acesta și pentru a-l reține.

Organele de drept îndeamnă persoanele care cunosc locul în care s-ar putea afla tânărul să anunțe imediat Poliția, apelând numărul de urgență 112. Confidențialitatea și anonimatul celor care oferă informații sunt garantate.

O femeie a murit la spital, iar un tânăr este la terapie intensivă

Accidentul grav s-a produs pe bulevardul Grigore Vieru din Capitală, unde doi pietoni au fost loviți de un automobil în timp ce traversau regulamentar strada, pe trecerea de pietoni. În urma impactului, o femeie de aproximativ 30 de ani a fost transportată la spital, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. Celălalt pieton, un tânăr de 21 de ani, a fost internat în secția de terapie intensivă.

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Bărbatul a închiriat mașina

Potrivit Poliției, automobilul era luat în chirie, iar persoana care l-a închiriat a fost deja identificată. Organele de drept desfășoară acțiuni operative pentru localizarea și reținerea șoferului.

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